MC no ira en alianza en elecciones 2027; “no necesitamos a nadie, ellos nos necesitan a nosotros”

MC presenta agenda legislativa, con 8 ejes prioritarios, "para que la CDMX funcione"

Representantes de Movimiento Ciudadano informaron que para las elecciones del 2027 no irán en alianza con ningún partido, debido a que confían en el crecimiento que ha tenido el parido en la Ciudad de México. Fue Salomón Chertorivski, excandidato a la jefatura de Gobierno, quien aseguró que son los otros partidos quienes necesitan a la fuerza naranja.

“En el 2027, en la Ciudad de México, Movimiento Ciudadano va solo. Ya demostramos que somos la fuerza que está creciendo, que somos hoy por hoy la segunda fuerza política de la Ciudad de México y que pronto estaremos en posición para gobernar esta ciudad.

“No vamos a ir con nadie, no necesitamos a nadie, ellos nos necesitan. Ya el PAN le dio respiración artificial al PRI y se comió todos los negativos. Por supuesto que no le vamos a dar respiración a ningún moribundo, que sus propios enterradores terminen con el trabajo que iniciaron de tiempo atrás.

“Que sigan diciendo de nosotros lo que quieran decir, nosotros seguiremos contrastando con Morena y proponiendo cómo esta ciudad debe de funcionar”, así lo afirmó durante la presentación de la agenda de la bancada naranja.

La declaración se da luego de que la coordinadora del PRI en el Congreso local, Tania Larios, calificara a los integrantes de Movimiento Ciudadano de esquiroles, morenistas de closet que sólo buscan dividir el voto.

La agenda naranja

La bancada naranja en el Congreso de la Ciudad de México y a nivel federal presentó la “Agenda para hacer que la ciudad funcione”, con la que buscará contrastar, denunciar, proponer y resolver los principales problemas que enfrentan los capitalinos, de cara a las elecciones de 2027.

El coordinador de MC en el Congreso capitalino, Royfid Torres González, señaló que la estrategia estará acompañada de propuestas y documentos que sustenten sus señalamientos, con el objetivo de convertirse en una alternativa frente a los problemas que afectan cotidianamente a los habitantes de la Ciudad de México.

“Cada señalamiento va con propuestas, cada dato trae un documento que lo respalda y a nosotros lo que nos interesa es proponer, ser una alternativa para solucionar los problemas que todos los días tienen las y los chilangos”, sostuvo.

La agenda contempla ocho rubros: Seguridad, Justicia y Patrimonio; Vivienda; Los Servicios que Faltan; El Costo de la Vida; El Dinero Público; Movilidad; Agua, y Justicia para las Víctimas.

Entre las propuestas que impulsarán se encuentran una Ley de Neurodivergencias, una Ley Inquilinaria con tope a las rentas, la armonización de la legislación capitalina con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, así como la creación de una partida presupuestal propia y no reasignable para mantenimiento urbano.

También plantean un Anexo Transversal de Cuidados con recursos etiquetados, además de medidas para evitar opacidad en la asignación de contratos relacionados con obra pública.

Una agenda que responde a las necesidades

Salomón Chertorivski afirmó que la agenda no responde a “ocurrencias” o intereses personales, sino a las necesidades que enfrenta la población.

“Nace de las necesidades que se dan día a día desde que salimos de casa, de no saber si podemos llegar a tiempo al trabajo o escuela, de no saber si tus hijos llegarán a casa, de sobrevivir una ciudad que no está funcionando”, señaló.

Chertorivski cuestionó además la falta de inversión y mantenimiento en la capital, particularmente ante problemas como las inundaciones y el acceso al agua.

Por su parte, el vicecoordinador de MC en la Cámara de Diputados, Juan Zavala, destacó que las prioridades del partido estarán relacionadas con temas como transporte, vivienda y agua, además de iniciativas para impulsar el deporte y atender a las infancias y a los jóvenes.

También planteó recuperar el Fondo de Capitalidad, al considerar que es un tema que la “vieja política” ha dejado de discutir.

En tanto, el coordinador de la Comisión Operativa Estatal de MC, Fernando Esteban Salmerón, afirmó que el partido buscará mantener presencia en territorio y llevar las propuestas de la agenda a las calles.

“Seremos muy activos, nos verán en la calle e impulsando esta ciudad que queremos porque si queremos hacer las cosas diferentes”, aseguró.