Morena CDMX traza estrategia rumbo a elecciones 2027

Nuevo dirigente de Morena en CDMX se reúne con legisladores federales para trazar ruta rumbo a las elecciones del 2027

A menos de un año de las elecciones de 2027, Morena en la Ciudad de México comenzó a delinear su estrategia política con una reunión entre la nueva dirigencia capitalina y diputados federales del partido, en la que se planteó fortalecer la coordinación entre el trabajo legislativo y el territorio.

El encuentro fue encabezado por el presidente de Morena en la Ciudad de México, Paulo García, y el diputado federal Julio César Moreno, coordinador de los legisladores federales morenistas de la capital, junto con integrantes de la bancada y dirigentes de distintos distritos electorales.

Durante la reunión se intercambiaron propuestas, experiencias y diagnósticos sobre los retos que enfrentará Morena en la capital rumbo al proceso electoral de 2027, además de plantear una mayor articulación entre la dirigencia del partido, los legisladores federales y el trabajo en territorio.

Más que una reunión protocolaria, el encuentro permitió abrir una ruta de coordinación entre la dirigencia capitalina y quienes realizan trabajo político desde la Cámara de Diputados.

En ese tablero, la experiencia de Julio César Moreno representa un factor relevante, tanto por su trabajo político en la capital como por su capacidad de articulación con los diputados federales de Morena.

Tras el encuentro, Paulo García calificó la reunión como productiva y señaló que la ruta del partido será trabajar de manera permanente para construir la victoria electoral de 2027.

El dirigente capitalino llamó a mantener el trabajo conjunto en las calles y a consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.