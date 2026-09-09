IECM crea dos comisiones para integrar y supervisar Consejos Distritales rumbo a la elección de 2027

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó la creación de dos Comisiones Provisionales que participarán en la preparación y desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, una encargada de dar seguimiento a la integración de los 33 Consejos Distritales y otra responsable de instruir procedimientos relacionados con presuntas irregularidades atribuidas a integrantes de estos órganos.

La Comisión Provisional para vigilar la oportuna conformación de los Consejos Distritales será presidida por la consejera electoral Erika Estrada Ruiz y estará integrada por las consejeras María de los Ángeles Gil Sánchez y Maira Melisa Guerra Pulido.

Sus responsabilidades serán dar seguimiento a las actividades necesarias para integrar los 33 Consejos Distritales, así como al proceso de selección y designación de las personas que ocuparán las consejerías distritales.

También supervisará los procesos relacionados con nombramientos, capacitación, sustituciones y cobertura de vacantes, además de la instalación oportuna de estos órganos electorales.

Por otra parte, el Consejo General aprobó la creación de una Comisión Provisional encargada de instruir los procedimientos derivados de presuntas irregularidades, faltas u omisiones atribuibles a las personas Consejeras Electorales Distritales, tanto propietarias como suplentes.

Esta comisión será presidida por el consejero electoral Ernesto Ramos Mega y contará con la participación de las consejeras Sonia Pérez Pérez y Cecilia Aída Hernández Cruz.

Sus atribuciones son la recepción y radicación de quejas o denuncias, la sustanciación de procedimientos para determinar posibles responsabilidades y sanciones, así como la solicitud y desahogo de pruebas.

Asimismo, podrá elaborar proyectos de resolución en materia de responsabilidades y, cuando corresponda, propuestas de sanción que serán sometidas a la consideración del Consejo General del IECM.

El Instituto señaló que los procedimientos deberán desarrollarse con apego al debido proceso, los principios de legalidad y la certeza jurídica.

La Comisión encargada de vigilar la integración de los Consejos Distritales deberá quedar instalada, a más tardar, durante la primera quincena de octubre de 2026. En tanto, la comisión responsable de instruir procedimientos por presuntas irregularidades deberá instalarse dentro de los 30 días posteriores al inicio formal del proceso electoral.

Ambas comisiones concluirán sus actividades al finalizar oficialmente el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, una vez que hayan sido atendidos los asuntos pendientes.

Su vigencia no podrá exceder un año contado a partir de su creación y, al término de sus trabajos, deberán presentar un informe final sobre las actividades realizadas.