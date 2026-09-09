Multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia: Estatus legal al momento de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”

Diego Sebastián "N" y Gerardo "N" Los presuntos culpables del homicidio de Jonathan Meléndez y su familia han sido vinculados a proceso

Después de una audiencia de nueve horas, la jueza encargada del caso del homicidio múltiple de Jonathan Meléndez y su familia decidió vincular a proceso a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”.

Esto debido a que presuntamente le quitaron la vida al tecladista, su esposa (que tenía cuatro meses de embarazo), su hija de cuatro años y a la empleada doméstica que trabajaba con ellos.

¿Cuál es su estatus legal?

Después del asesinato, los acusados fueron capturados, se giró una orden de aprehensión en su contra y, posteriormente, se inició el juicio, donde el día de hoy fueron vinculados a proceso.

Igualmente, la jueza ordenó un periodo complementario de cuatro meses para la investigación del caso, en el que también, por parte de la defensa de los imputados, solicitaron peritajes en psicología y otros.

Actualmente, ambos acusados se encuentran en detención preventiva en el penal de Barrientos en Tlalnepantla, aunque la defensa objetó argumentos no vinculatorios para Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”.

¿De qué delitos se les acusa a Diego Sebastián “N” Y a Gerardo “N”?

La audiencia contra los imputados fue por los delitos de homicidio calificado, interrupción del embarazo y por maltrato de los seres vivientes.

Aunque el Ministerio Público solicitó reclasificar uno de los delitos de homicidio por feminicidio debido a la muerte de tres mujeres en el caso, esta petición fue negada.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) vinculan a Diego Sebastián “N” como quien habría cometido el crimen en contra del tecladista de Camilo Séptimo y a Gerardo “N” como cómplice, quien manejaba el vehículo en el que escaparon.

¿Qué sabe hasta el momento del caso?

Presuntamente, los involucrados tuvieron un altercado por una memoria USB que contenía las claves para el uso de 30 millones de pesos en criptomonedas, lo que desencadenó el presunto homicidio de Jonathan Meléndez y su familia.

Cabe aclarar que ni la memoria USB ni las criptomonedas han sido localizadas. A su vez, la Fiscalía menciona que Diego Sebastián “N” le ofreció hasta dos millones de pesos a Gerardo “N” para que lo ayudara en el crimen.

Además, la Fiscalía presentó 70 datos de prueba, entre los que se encuentran dictámenes parciales, videos de reconstrucción y casquillos de calibre de nueve centímetros, así como objetos vinculados al crimen, el vehículo en el que escaparon.