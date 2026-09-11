Aerolíneas suspenden aterrizajes y despegues en el AICM: ¿Ya se restableció el servicio? (Mario Jasso / Galo Cañas Rodríguez)

El Aeropuerto Internacional Ciudad de México “Benito Juárez” (AICM) suspendió de manera temporal aterrizajes y vuelos debido a una tormenta eléctrica que ocurrió en la capital.

Las redes oficiales compartieron el comunicado a través de redes donde sugerían a los pasajeros consultar el horario de vuelos en línea.

¿Qué pasó en el AICM?

Debido a la tormenta eléctrica ocurrida la tarde del viernes 11 de septiembre en la Ciudad de México, los aterrizaje y despegues fueron detenido.

“ […] después de una revisión de pistas y rodajes, a fin de mantener operaciones seguras, los aterrizajes y despegues se encuentran suspendidos temporalmente”. informó el aeropuerto a través de la red social de X

La aerolíneas mexicanas Volaris y Aeroméxico también compartieron a sus pasajeros la suspensión de vuelos a través de redes sociales, además de solicitar la consulta del estatus de su vuelo antes de viajar al lugar.

¿Cómo se encuentra el servicio actual?

A partir de las 20:01 horas la pista 5 reanudó actividades de pistas, comenzando sus operaciones a partir de las 20:04. Se espera que en las próximas horas se recupere de manera paulatina todas sus actividades.

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja y amarilla en todas las alcaldía de la ciudad por fuertes lluvias.