Texcoco aprueba regularización de predios en Villa de San Miguel Coatlinchán

Gobierno municipal de Texcoco

En la Quincuagésima Sesión Ordinaria de Cabildo, autoridades municipales aprobaron por unanimidad la regularización de la Villa de San Miguel Coatlinchán, lo que permitirá dar certeza jurídica a la población asentada en los predios.

En la sesión presidida por el presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez, el director de Uso de Suelo Sustentable, Juan José Domingo Sánchez Calixto, expuso las condiciones en las que se realiza esta regularización en estricta colaboración con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).

Sánchez Calixto detalló que con INSUS tienen una programación para autorizar polígonos cada semana, derivado de las mesas de seguimiento del Plan Integral del Oriente, en donde se tiene la prioridad de beneficiar a todos aquellos que ya tienen impactado su suelo y tengan construido su patrimonio.

El director de Uso de Suelo Sustentable explicó que la Villa de San Miguel Coatlinchán ocupa 260 hectáreas, siendo el asentamiento más grande del municipio después de la cabecera municipal, por lo que solicitó el subsidio para el pago del traslado de dominio de acuerdo con la tabla establecida para ello.

El funcionario estatal determinó que, en predios de 0 a 200 metros cuadrados, el primer traslado de dominio quedará con un subsidio del 100 por ciento y el segundo traslado al 50 por ciento.

En predios de más de 200 metros, el primer traslado irá al 50 por ciento y el segundo traslado al 35 por ciento. Autoridades municipales recordaron que esta tabla de subsidios se decidió con base en que los terrenos de menos de 200 metros se consideran de interés social, por lo que son los que se llevan un mayor beneficio.

Ante ello, Gutiérrez Martínez puntualizó que, por medio de la mesa de trabajo que sostuvieron con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, insistieron en que una de las prioridades del gobierno federal es la garantía de la propiedad de las familias. “Y por eso nos están facilitando todas las puertas habidas y por haber”, expresó.

“Al adherirnos al convenio que hemos tenido a bien aprobar, vamos a otorgar facilidades para simplificar trámites, sobre todo los estímulos fiscales que estamos poniendo a su consideración”, añadió el presidente municipal.

El mandatario municipal dio a conocer que se están realizando entre 100, 150 y 200 trámites de regularización por día.

“Pero más allá de la recaudación, coincidimos con el mensaje de nuestra presidenta en la mesa de trabajo, que es la atención para todos los que tienen oportunidad al momento de estar regularizando en temas como los programas sociales, en donde hay reglas a seguir que tienen que ver con la propiedad legal de sus terrenos para poder tener beneficios”, apuntó.

Mencionó que el convenio con el INSUS ha facilitado los trámites y estimó en que se pueda llegar a la entrega de 20 mil escrituras, sobre todo por la necesidad de que los propietarios cuenten con la certeza jurídica del predio que es parte de su patrimonio.

Finalmente, Gutiérrez Martínez hizo un llamado a la ciudadanía para que acuda a las instancias correspondientes, como la Dirección de Uso de Suelo Sustentable, para la regularización de sus terrenos, la cual debe realizar de manera directa el titular de la propiedad. Aclaró que el gobierno municipal no tiene representantes en ningún lado y que el trámite se debe hacer en la dependencia ya indicada.