Centro Oncológico del ISSEMYM, entre los hospitales mejor equipados del país

Centro Oncológico del ISSEMYM en EdoMéx, entre los 10 hospitales mejor equipados del país

El Centro Oncológico Estatal (COE) del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) se encuentra entre los 10 hospitales mejor equipados del país, de acuerdo con el reporte anual Hospirank, elaborado por Global Health Intelligence (GHI). El reconocimiento se basa en información sobre la infraestructura y el equipamiento de hospitales de América Latina. En el caso del COE, su capacidad tecnológica y médica lo ha convertido en un referente para la atención especializada de pacientes con cáncer.

El Centro Oncológico Estatal inició operaciones hace 21 años, como una respuesta al aumento de casos de cáncer entre los derechohabientes del ISSEMYM y a los altos costos que representaba contratar servicios médicos externos. Durante estos años, el hospital ha desarrollado diferentes áreas para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades oncológicas. Su productividad también se refleja en el número de servicios que brinda a los pacientes.

De enero a julio de 2026, el COE otorgó 514 mil 242 atenciones médicas, entre las que se encuentran consultas, cirugías, estudios de laboratorio, estudios de gabinete y tratamientos contra el cáncer. En este periodo se realizaron 52 mil 014 consultas de especialidad y 6 mil 538 consultas de urgencias. También se llevaron a cabo mil 705 cirugías, además de 329 mil 219 estudios de laboratorio y 103 mil 035 estudios de gabinete.

En cuanto a los tratamientos especializados, el Centro Oncológico registró 15 mil 671 quimioterapias y 5 mil 964 radioterapias, así como 121 procedimientos de braquiterapia. Parte de esta capacidad de atención se debe al equipo tecnológico con el que cuenta el hospital. Entre sus herramientas se encuentra el PET-CT, que permite detectar células enfermas y conocer con mayor precisión su ubicación en el cuerpo.

También cuenta con un SPECT-CT, utilizado para obtener imágenes que permiten observar el funcionamiento de diferentes órganos. A esto se suman dos búnkeres diseñados para contener la radiación durante los tratamientos. Otro de los equipos importantes es el acelerador lineal con tecnología IMRT, que permite dirigir la radiación hacia el tumor con mayor precisión y disminuir el daño en los tejidos sanos.

Durante la jornada académica realizada por el aniversario número 21 del COE, autoridades del ISSEMYM destacaron los avances que ha tenido la institución en la atención de pacientes con cáncer. Antonio Jaymes Núñez, director general del ISSEMYM, señaló que la incorporación de inmunoterapias y terapias personalizadas ha permitido mejorar la supervivencia de pacientes con cáncer de mama, próstata, colorrectal y linfomas.

Por su parte, Roberto Fidel García Millán, director del Centro Oncológico Estatal, informó que con la instalación de un nuevo equipo de radioterapia, el hospital se convertirá en el primer hospital público del Estado de México en ofrecer tratamientos de radiocirugía. Además de la atención médica, el COE cuenta con una Unidad de Investigación Básica-Clínica, que tiene 12 años de experiencia en la formación de especialistas. Sus residencias cuentan con el respaldo de la Universidad Autónoma del Estado de México y el reconocimiento de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Durante el aniversario también fueron reconocidos trabajadores que participaron en la fundación de la institución, entre ellos Carmen Gómez Lucio, Edna Jannet Gutiérrez García, Elia Martínez Hernández, Karina Reyes Lugo y Eundy Godínez Reyes. Con estos avances, el Centro Oncológico Estatal busca mantener su papel como una institución especializada en la atención del cáncer y continuar ofreciendo servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento a los derechohabientes del ISSEMYM.