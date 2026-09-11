Comunidad trans rompe mesa de diálogo en la CDMX y salen a Paseo de la Reforma a vandalizar

Vandalismo de grupos trans contra inmuebles públicos luego de rompen los diálogos con las autoridades (Rogelio Morales/Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

Vandalismo trans — Este viernes, integrantes del colectivo Lleca, que se autoatribuyen la condición de representantes nacionales, abandonaron una mesa de diálogo que se realizaba en las oficinas de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de la Ciudad de México, con la participación del secretario de Gobierno, César Cravioto.

Tras dejar la reunión, integrantes de este grupo salieron sobre Paseo de la Reforma y realizaron actos vandálicos, causando daños materiales en inmuebles, en oficinas del Gobierno, tanto local como federal, en tiendas de conveniencia y en algunas estaciones del servicio de Metrobús.

Atacar inmuebles del gobierno y tiendas de conveniencia, se han convertido en blanco de estos grupos (Rogelio Morales/Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

Ante estos hechos, autoridades locales y federales señalaron que la libertad de expresión y el derecho a la manifestación deben ser plenamente respetados, sin que ello justifique conductas violentas, afectaciones a terceros o destrucción de bienes públicos.

Pintas en fachadas de dependencias del gobierno han sido sello de estos grupos (Rogelio Morales/Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

Recientemente diversos colectivos y activistas, entre ellos personas trans, se han deslindado públicamente de sus formas de actuación, lenguaje y expresiones de violencia.

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