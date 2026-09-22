Hoy No Circula martes 22 de septiembre: Restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Continúa la semana, que arrancó sin afectaciones por lluvias en la capital del país y a unos horas del inicio del otoño. Se espera que las temperaturas comiencen a bajar en las próximas semanas y la presencia de los primeros frentes fríos, por lo que se recomienda ir preparando las chamarras. Mientras tanto, las prohibiciones de circulación estarán aplicando con normalidad para autos y motocicletas con engomado color rosa (placas terminadas en 7 y 8) que tengan holograma de verificación 1 o 2.
Vehículos Exentos del Hoy no circula, martes 22 de septiembre:
- Hologramas 00 y 0: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.
- Vehículos eléctricos e híbridos: Están exentos del programa.
- Motocicletas, taxis, transporte público y de carga: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.
- Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.
Al no haber contingencia ambiental, estas son las medidas regulares y habituales para los días martes en la Ciudad de México y Estado de México.
Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco Solidaridad
- Toluca
¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?
Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.
Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula
Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,346 y hasta 3,519 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito