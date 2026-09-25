Despiden a Jocelyn Sandoval y continúan investigaciones del triple homicidio en Edomex

Localizan sin vida a Jocelyn Sandoval y autoridades investigan triple homicidio en Edomex

Jocelyn Sandoval Calderón, estudiante de 21 años de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), fue localizada sin vida a un costado de la autopista México-Tulancingo, en el Estado de México, después de haber sido reportada como desaparecida el pasado 21 de septiembre.

El hallazgo ocurrió durante la mañana del miércoles 23 de septiembre, a la altura del municipio de Axapusco. Automovilistas y habitantes de la zona dieron aviso a las autoridades luego de encontrar el cuerpo de la joven. Elementos de emergencia acudieron al lugar y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los reportes publicados, Jocelyn era estudiante de la Licenciatura en Derecho en el Centro Universitario Valle de Teotihuacán de la UAEMex. La joven había sido reportada como desaparecida por sus familiares, quienes iniciaron su búsqueda y solicitaron la activación de una ficha de búsqueda. El hallazgo de Jocelyn ocurrió un día después de que dos hombres fueran encontrados sin vida dentro de un automóvil en el municipio de Otumba. Los cuerpos presentaban impactos de arma de fuego y fueron localizados el martes 22 de septiembre en un vehículo estacionado en la zona centro del municipio.

Posteriormente se confirmó que uno de los hombres era Juan Carlos Ortiz Bravo, quien había sido pareja de Jocelyn y también tenía relación con la UAEMex, donde había estudiado la carrera de Derecho. La universidad informó sobre el fallecimiento de integrantes de su comunidad y pidió a las autoridades esclarecer los hechos. Con el hallazgo de Jocelyn, el caso es investigado como un triple homicidio. Sin embargo, las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que ocurrieron las tres muertes y establecer si existe una relación entre los hechos registrados en Otumba y el hallazgo de la joven en la autopista.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizó las diligencias correspondientes en el lugar donde fue localizada Jocelyn. La zona fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos y la recopilación de evidencias que puedan ayudar a esclarecer lo ocurrido. El caso generó preocupación entre familiares, amigos y estudiantes de la UAEMex. La institución educativa expresó sus condolencias por los hechos y pidió que se realice una investigación pronta y exhaustiva para determinar lo sucedido.

Además, familiares de Jocelyn han solicitado justicia y que las autoridades aceleren las investigaciones para identificar a las personas responsables de los homicidios. Durante la despedida de la joven, familiares, amigos y compañeros de la universidad se reunieron para acompañarla y exigir el esclarecimiento del caso. Jocelyn estaba próxima a concluir sus estudios de Derecho. Personas cercanas señalaron que también apoyaba a sus padres en la venta de frutas y verduras cuando no se encontraba en la universidad.

Por estos hechos, autoridades de la zona mantienen recorridos de vigilancia en Otumba, Axapusco y comunidades cercanas, mientras continúan las investigaciones para conocer cómo ocurrieron los homicidios y determinar a los responsables.Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer públicamente una línea definitiva sobre el móvil del triple homicidio. La investigación continúa y serán las autoridades ministeriales las encargadas de establecer las circunstancias y posibles responsables de los hechos.