IECM capacita a personal en elaboración de contenidos digitales accesibles

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), en coordinación con el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México (INDISCAPACIDAD), capacitó a su personal en la elaboración de documentos y contenidos electrónicos accesibles.

El curso, denominado “Elaboración de Documentos y/o Contenidos Electrónicos Accesibles”, tuvo como propósito proporcionar herramientas para incorporar criterios de accesibilidad en los materiales institucionales dirigidos a personas con discapacidad visual, auditiva, motriz y cognitiva.

En cuatro sesiones prácticas, personal de áreas centrales y de Direcciones Distritales del IECM conoció criterios establecidos en las Pautas de Accesibilidad para el Contenido en la Web, así como herramientas para verificar que documentos y materiales digitales cumplan con estándares de accesibilidad.

Especialistas del INDISCAPACIDAD también compartieron recomendaciones para considerar la accesibilidad desde las primeras etapas de elaboración de contenidos institucionales. La capacitación incluyó información sobre las barreras que enfrentan las personas con discapacidades visuales, auditivas, motrices y cognitivas.