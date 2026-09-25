Desmantelan familia de narcomenudistas en Magdalena Contreras

Detenidos Miguel Ángel “N”, de 56 años; Miguel Ángel “N”, de 32 años, y Ailine “N”, de 28 años. (SSC)

La policía capitalina detuvo a dos hombres y una mujer, familia presuntamente vinculada con un grupo delictivo generador de violencia en la alcaldía Magdalena Contreras.

Se trata de Miguel Ángel “N”, de 56 años; Miguel Ángel “N”, de 32 años, y Ailine “N”, de 28 años.

La célula delictiva que componen está dedicada a los delitos de extorsión, compra, venta y distribución de droga con zona de operación en la alcaldía La Magdalena Contreras.

Durante el cateo para su detención, realizado en un domicilio ubicado en Calle Tuxpan, colonia San Jerónimo, localizaron seis armas cortas de fuego, 200 dosis de metanfetamina, 100 dosis de marihuana y dos equipos telefónicos.