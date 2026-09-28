Metrobús Línea 1: ¿Qué estaciones estarán cerradas este lunes 28 de septiembre?

Metrobús Línea 1 CDMX Foto: Cuartoscuro (Rogelio Morales Ponce)

Inicia una nueva semana y con esto el caos habitual de la capital del país que envuelve los traslados tanto en transporte particular como público. Tal es el caso de la Línea 1 del Metrobús de la Ciudad de México, que continúa en sus trabajos de remodelación y de reencarpetado en algunas zonas que estarán siendo afectadas en una parte del trayecto.

¿Qué estación de la Línea 1 del Metrobús CDMX está cerrada este lunes 28 de septiembre?

Desde la semana pasada, la Línea 1 ha presentado interrupciones y modificaciones del servicio debido a las obras y trabajos para rehabilitar las vialidades. En días anteriores estaciones como Indios Verdes o Deportivo 18 de marzo habían visto afectado su funcionamiento regular y afectando los traslados de las personas usuarias.

Ahora, este lunes 28 de septiembre, es la estación Euzkaro, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, la que se encuentra sin servicio, pero únicamente en el tramo con dirección a El Caminero.

⚠️AVISO L1



1⃣Actualización, por reencarpetamiento.

❌Sin servicio: Euzkaro, dirección a El Caminero.

(Actualización 04:31 h.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en: https://t.co/3EhLMMAToJ #MovilidadCDMX — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) September 28, 2026

Hasta el momento, el Metrobús por medio de sus cuentas de redes sociales y canales oficiales no ha dado a conocer cuándo es que concluirán los trabajos en esta estación, por lo que se recomienda estar al pendiente de la información más actualizada y tomar en cuenta para prevenir retrasaos en los traslados.