Caminos de Paz suma nuevas intervenciones en Iztacalco

La alcaldía Iztacalco puso en marcha el quinto y sexto proyecto de la estrategia Caminos de Paz, con intervenciones en calles de las colonias Agrícola Oriental, Cuchilla Ramos Millán y Ex Ejidos que incluyen mejoras en iluminación, banquetas, vialidades, drenaje y espacios públicos.

El quinto Camino de Paz se desarrolla sobre Oriente 253, entre Canal de Río Churubusco y avenida Canal de San Juan, en la colonia Agrícola Oriental. En este tramo fueron colocados mil 880 metros lineales de luminarias tipo vela, con lo que, de acuerdo con la alcaldía, la intervención acumulada mediante esta estrategia alcanza 8.98 kilómetros en esa colonia.

Los trabajos también contemplaron el reforzamiento de luminarias urbanas de 250 y 170 watts, así como la rehabilitación de 46 puntos de banquetas, equivalentes a 948 metros cuadrados.

En materia vial se realizaron trabajos de bacheo y reencarpetado en más de mil 700 metros cuadrados y se colocaron 2 mil 840 metros cuadrados de señalamiento horizontal, incluidos cruces peatonales.

Parte de las obras hidráulicas, se sustituyeron 22 rejillas pluviales y se efectuaron 850 metros lineales de desazolve. También se reportó la poda de 16 especies arbóreas y la tala de 12 ejemplares, acompañadas de trabajos de resarcimiento.

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Intervención en Cuchilla Ramos Millán y Ex Ejidos

El sexto Camino de Paz comprende una intervención de 2 mil 440 metros lineales en las colonias Cuchilla Ramos Millán y Ex Ejidos. En esta zona se instalaron 142 luminarias tipo vela y se reforzaron 85 luminarias urbanas de 250 y 170 watts.

Además, fueron sustituidas 36 luminarias de punta de poste en el Parque de LATA, mientras que en distintos puntos se construyeron banquetas en 32 sitios, con una superficie total de 850 metros cuadrados.

Las acciones incluyeron también bacheo y reencarpetado en más de 2 mil 500 metros cuadrados, además de mil 230 metros cuadrados de señalamiento horizontal, con cruces peatonales.

En infraestructura pluvial se sustituyeron 14 rejillas y se realizaron 850 metros lineales de desazolve. Asimismo, se efectuó la poda de 33 especies arbóreas.