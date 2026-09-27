Turismo aporta 10.7% del PIB de CDMX y genera 800 mil empleos

La actividad turística representa 10.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de la Ciudad de México y genera cerca de 800 mil empleos directos e indirectos, informó la Secretaría de Turismo capitalina durante la conmemoración del Día Mundial del Turismo 2026.

El Instituto de Promoción Turística (IPT) realizó una activación de una fotografía monumental en el Jardín Flotante Tlallipan, bajo el lema de este año: “Agenda Digital e Inteligencia Artificial para Rediseñar el Turismo”.

El encuentro reunió a 400 estudiantes de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de otras instituciones educativas, además de representantes del sector turístico.

La directora general del IPT, Jennie Shrem Serur, señaló que el impacto de esta actividad económica debe considerar no sólo la llegada de visitantes, sino también los beneficios para las personas y comunidades que participan en la prestación de servicios turísticos.

“No se trata únicamente de atraer visitantes, se trata de generar bienestar para quienes viven aquí”, sostuvo.

Explicó que detrás de las cifras de empleo existen familias que encuentran oportunidades laborales, artesanos que comercializan sus productos, cocineras que comparten sus recetas y comunidades que aprovechan sus tradiciones para generar ingresos sin perder su identidad.

Shrem Serur también destacó la participación de trabajadores que intervienen en la actividad turística de la capital, desde quienes cocinan, reciben y transportan visitantes, hasta quienes guían, crean experiencias y difunden las historias de la ciudad.

Ante los estudiantes participantes, consideró que las nuevas generaciones tendrán un papel central en el desarrollo de esta industria, por lo que llamó a fortalecer su preparación, profesionalismo y sensibilidad.

Señaló que, desde la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, se considera al turismo como una herramienta para reducir desigualdades, fortalecer las economías locales, preservar la identidad y generar oportunidades.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que el turismo es un eje para el crecimiento económico, social y cultural de la capital y del país.

“Estamos aquí, unidos con una sola voz, para mandar un mensaje de fraternidad. Este mensaje dice: que las culturas nos abracen, que las fronteras jamás sean tan grandes como los encuentros, que en esta ciudad podamos garantizar que esté abierta al mundo y que el mundo se encuentre en esta ciudad”, expresó.

Clara Brugada sostuvo que la Ciudad de México busca fortalecer al sector turístico y destacó la importancia de los encuentros nacionales e internacionales.

La directora de la Escuela Superior de Turismo del IPN, Marissa Alonso Marbán, señaló que la institución se sumó a la conmemoración con la participación de sus estudiantes y destacó el papel de la juventud y el talento en el desarrollo de proyectos turísticos.

Recordó que durante más de cinco décadas la Escuela Superior de Turismo ha participado en áreas como sustentabilidad, preservación del patrimonio e innovación de servicios, mediante el trabajo de estudiantes, docentes y egresados.

Alonso Marbán manifestó la disposición de la institución para colaborar con el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Turismo en el desarrollo de un turismo que, dijo, sea más justo, incluyente y próspero.