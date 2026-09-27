Marcha por los 43 de Ayotzinapa deja pérdidas por 19.7 mdp a comercios: Canaco

43 estudiantes de Ayotzinapa

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) informó que la marcha por el 12 aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa representó pérdidas por 19.7 millones de pesos para los comercios establecidos, debido a las ventas que no pudieron realizarse durante la movilización.

La protesta, realizada el 26 de septiembre, comenzó en las inmediaciones del Ángel de la Independencia y concluyó en el Centro Histórico, lo que afectó las actividades comerciales a lo largo de distintas vialidades por las que avanzaron los manifestantes.

Afectaciones a comercios

De acuerdo con el organismo empresarial, un total de 3 mil 801 unidades económicas registraron afectaciones operativas y comerciales. Entre las zonas impactadas se encuentran Paseo de la Reforma, avenida Juárez, la calle 5 de Mayo y los alrededores del Zócalo capitalino.

El presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, señaló que el organismo respeta el derecho a la libre manifestación y la exigencia de justicia de los padres y familiares de los estudiantes desaparecidos.

Sin embargo, el dirigente empresarial cuestionó los actos vandálicos registrados durante la movilización y atribuidos por el organismo al Bloque Negro y a grupos de choque que se infiltraron en la protesta.

Gutiérrez Camposeco sostuvo que los daños a los establecimientos generan costos adicionales para los empresarios, quienes deben destinar recursos a reparar sus negocios.

“Las pintas, destrozos y daños materiales generados en las fachadas y escaparates de los comercios no solo desvirtúan la causa social, sino que imponen una carga económica adicional y onerosa para los empresarios formales”, señaló.

Impacto en las actividades

La Canaco CDMX indicó que este tipo de hechos también repercute en otros sectores relacionados con la actividad comercial, al disminuir la afluencia de clientes y visitantes y provocar cierres anticipados de establecimientos.

El organismo señaló que las afectaciones también alcanzan la movilidad en las zonas donde se desarrollan las movilizaciones, además de impactar a trabajadores y familias que dependen de los ingresos generados por el comercio formal.

La Cámara de Comercio hizo un llamado tanto a los colectivos como a las autoridades para que las manifestaciones puedan realizarse de manera estrictamente pacífica y sin violencia, con el objetivo de evitar daños a establecimientos y mantener las actividades económicas en las zonas por donde pasan las movilizaciones.