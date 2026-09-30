Aseguran 8 kilos de cocaína envueltos en artesanías en el AICM: venían desde Perú

Aseguramiento Drogas ocultas en artesanías. (SSPC)

Autoridades aseguraron 8.640 kilos de cocaína durante una inspección de equipaje en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Los agentes realizaron una revisión al equipaje documentado de un pasajero procedente de Lima, Perú, donde localizaron 20 piezas de artesanía elaboradas con fibra de vidrio que presentaban irregularidades en su interior.

La droga estaba oculta en 20 bolsas dentro de las artesanías

Al realizar una inspección detallada de las piezas, las autoridades localizaron 20 bolsas de plástico que contenían un polvo blanco.

La sustancia fue analizada con equipo especializado, el cual arrojó un resultado positivo para cocaína base libre, con un peso total de 8.640 kilos.

La droga quedó a disposición del Ministerio Público

Ante estos hechos, la droga fue asegurada y puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien realizará las diligencias conducentes y determinará la situación jurídica del pasajero.