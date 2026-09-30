Central de Abasto destaca el papel del maíz en la alimentación y el comercio

La Central de Abasto de la Ciudad de México (CEDA) conmemoró el Día Nacional del Maíz con el encuentro “Del campo a la Central: el maíz, raíz de México”, una jornada que reunió a productores, comerciantes y visitantes en torno a la importancia cultural, alimentaria y económica de este producto.

En la actividad se realizaron muestras de elotes, esquites y otras preparaciones tradicionales, además de destacar el volumen de comercialización que genera el maíz en este centro de distribución de alimentos.

Mónica Pacheco, coordinadora general de la Central de Abasto, dijo que alrededor de 350 comerciantes participan diariamente en la distribución de aproximadamente un millón y medio de elotes. En periodos de mayor demanda, como los días previos a las celebraciones del 15 de septiembre, el volumen puede llegar hasta tres millones de piezas.

La cadena de comercialización involucra a productores, transportistas, trabajadores y comerciantes, desde las zonas de cultivo hasta los consumidores. Una parte importante del elote que llega a la Central de Abasto procede del Estado de México, Morelos y Puebla, además de otras regiones productoras.

La conmemoración también puso énfasis en la conservación de las variedades de maíz nativo y en las diferentes formas de preparación que forman parte de la gastronomía mexicana.

En paralelo, la Central de Abasto prepara acciones para mejorar el área destinada a la comercialización de elote y otras hortalizas, mediante inversiones orientadas al fortalecimiento de infraestructura y servicios, así como al manejo de residuos orgánicos.