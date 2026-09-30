Temporal de lluvias en CDMX inicia este 30 de septiembre: así será el pronóstico del clima hasta el 5 de octubre

Lluvias CDMX Avisan sobre posibilidad de fuerte precipitación. (cuartoscuro)

La Secretaría de gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó a través de sus canales oficiales sobre el pronóstico de lluvia previsto en la Ciudad de México para el resto de la semana y el inicio de la siguiente. Advierte sobre lluvias intensas.

¿Qué tan fuertes serán las lluvias del 30 de septiembre al 5 de octubre?

De acuerdo con Protección Civil, en la capital habrá un temporal de lluvias a partir de este miércoles 30 de septiembre que durará como mínimo hasta el próximo lunes 5 de octubre. Preven que las lluvias alcancen los niveles fuertes o muy fuertes, lo cual significa precipitación desde 50 milímetros de aguas hasta superados los 70 mm.

Puede que esta lluvia venga acompañada de caída de granizo y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, así como también actividad eléctrica. La temperatura descenderá gradualmente durante los días señalados.

Ante el pronóstico, resulta importante adherirse al protocolo de seguridad, el cual incluye las siguientes recomendaciones:

Evita salir durante las lluvias. De ser necesario, recuerda portar paraguas o impermeable y no cruzar vialidades inundadas .

. Barrer coladeras cercanas a tu hogar. De igual manera, no tirar basura en la vía pública para evitar más inundaciones.

cercanas a tu hogar. De igual manera, no tirar basura en la vía pública para evitar más inundaciones. De inundarse tu hogar, desconecta conexiones eléctricas .

. Si te encuentras en un automóvil, enciende luces intermitentes y evita pasar por charcos de agua . Contacta al 911 de inmediato si te quedas varado.

. Contacta al 911 de inmediato si te quedas varado. En caso de granizo, no resguardarse bajo estructuras que puedan colapsar .

. Tener una lampara a la mano en caso de apagón y de ser posible una radio para estar atento a alertas de autoridades.

También puedes estar atento al sistema de alerta temprana de Protección Civil a través de sus redes sociales.