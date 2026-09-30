Existen 67 MP para localizar a 670 personas desaparecidas en 9 meses, prometen más personal

Desaparecidos en la CDMX La crisis de personas cuyo paradero se desconoce contrasta con las erogaciones de las autoridades. (Cuartoscuro y especial)

Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) tiene en sus filas a 63 agentes del Ministerio Público que cada mes, deben de indagar, analizar y resolver más de 57 carpetas de investigación mensuales en promedio por el delito de desaparición forzada, en la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución, de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada, de Personas y la Desaparición por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y víctimas indirectas de este crimen han denunciado lentitud en el avance de las indagatorias, así como nulos avances para hallar a sus seres queridos. Con todo, la institución encargada de la procuración de justicia no ha sumado más personal a esta unidad.

Aún con varias reuniones entre colectivos y las autoridades de la Fiscalía para acelerar la resolución de las carpetas de investigación con más Ministerios Públicos, Policías de Investigación y dar atención a todos los casos, al 29 de septiembre del 2026, esa área de la Fiscalía Especializada contaba con 54 Policías de Investigación I (categoría básica) y 67 Ministerios Públicos.

A más de dos años de presiones de colectivos a autoridades capitalinas, fue hasta el 23 de septiembre del 2026, en una reunión a puerta cerrada, que el Gobierno local prometió la creación de una nueva agrupación de la Policía de Investigación con 100 nuevos agentes para la búsqueda e investigación de casos de desaparición y la incorporación de 50 nuevos agentes del Ministerio Público, y reorganizar la fiscalía especializada en desapariciones, compromisos de los que no se anunció una fecha para cumplirlos.

Es decir, con 670 denuncias por personas desaparecidas en la Ciudad de México del 1 de enero al 29 de septiembre del 2026, cada MP tendría actualmente a su cargo 10 carpetas de investigación y los PDI, que tienen la responsabilidad de recolectar evidencias científicas, técnicas y entrevistas a testigos en el lugar de los hechos, ejecutar los actos de investigación que instruyan los fiscales y jueces y comprobar si la información sobre un posible delito es real y avisa de inmediato al Ministerio Público, en 12 casos en promedio, más los acumulados del pasado.

En el Portal de Transparencia de la Fiscalía capitalina expone que no todos los MP poseen el mismo rango. El grueso de estos, los auxiliares A --- de categoría básica que asisten en la integración, manejo y desahogo de las carpetas de investigación y apoyan en la realización de actos de investigación y la redacción de documentos legales --- están contratados 24 personas con estas funciones; en tanto que otros 16 son nombrados titular A --- de categoría intermedia ---.

Sólo seis son Ministerios Públicos supervisores, calificados en la categoría más alta en la responsabilidad de investigación — vigilan, coordinan y evalúan el trabajo de otros agentes del Ministerio Público en las fiscalías o agencias —; 16 tienen la labor de Ministerio Público y cinco son oficial secretario del Ministerio Público, que dan fe pública de las actuaciones y legalidad de los actos practicados dentro de una investigación o carpeta. Únicamente se cuenta con un comandante de la PDI.

En esta Fiscalía no están adscritos agentes del Ministerio Público auxiliares ni titulares de las ramas B y C.

La Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución, de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada, de Personas y la Desaparición por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas sólo tiene en sus filas un psicólogo clínico y a un perito profesional o técnico de categoría básica, sin personal en las áreas A, B y C intermedia ni categoría superior perito en jefe.

10 atendidos en el “Zócalo Ciudadano” en 7 meses, con 613 desaparecidos

Del 1 de enero al 31 de julio del 2026, se abrieron 613 carpetas de investigación por personas desaparecidas y no localizadas en la Ciudad de México y en agosto y septiembre se sumaron 123 denuncias. En ese tiempo, la Comisión de Búsqueda presumió su participación en el “Zócalo de Gobierno Ciudadano” — programa de audiencias públicas gratuitas en la Plaza de la Constitución. Ahí, los secretarios del gabinete atienden directamente a los habitantes para recibir peticiones, quejas y proyectos. La Comisión de Búsqueda participa presencialmente para tomar reportes, dar seguimiento a expedientes y escuchar a familiares de personas desaparecidas de forma directa.

Ahora bien, en ese lapso de tiempo únicamente fueron despachadas 10 personas. En enero, un periodista solicitó una entrevista, en tanto que la otra petición fue de una mujer que trabajó en 2025 y cuestionó a la Comisión por qué no se le contrató para 2026.

En febrero, marzo y abril, la Comisión de Búsqueda capitalina no atendió a nadie. De enero a febrero, las denuncias por personas desaparecidas crecieron 48 por ciento, de 61 a 90.

En marzo se acumularon 96 carpetas por personas desaparecidas y 88 en abril.

Hasta mayo, la Comisión escuchó en este espacio ciudadano a tres personas, en la primera se programó una visita a un penal para búsqueda en vida; en otra petición se realizó una vinculación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para atender la solicitud de apoyo federal de la solicitante y por último, se programó y realizó una búsqueda durante el mes de junio a solicitud de la persona que acudió. En ese mes 92 personas fueron reportadas como desaparecidas.

Ya en junio, mes en el que desaparecieron 92 personas, un ciudadano pidió en el “Zócalo de Gobierno” resultados de análisis de restos encontrados en el lago de Chalco y otra requirió un plan de difusión del caso que presentó el solicitante.

En julio se admitió a tres personas, una demandó fortalecer búsqueda en archivos de un panteón; otra que solicitó una visita al penal de Santa Martha Acatitla y una más que requirió entrevistar a una persona de interés para la búsqueda de su familia. En todo ese mes se registraron 94 reportes por desaparición en la metrópoli.

Falta identificar le origen de las desapariciones

Colectivos de búsqueda rechazan que las autoridades reduzcan la problemática a un discurso de 132 mil desaparecidos en México, sin que se, alegan, se erradique al crimen organizado que obliga a las víctimas de alejarse de sus familias.

También, dijeron, el compromiso de integrar a más MP y PDI sólo es una parte de los 30 que el Gobierno capitalino asumió hace más de un año, el 28 de abril de 2025, con la Estrategia de la CDMX para la Búsqueda y Localización de Personas 2025 – 2030.

Una de las faltantes, reclamaron, son las identificaciones pendientes en el Panteón Civil de Dolores, así como el fortalecimiento del registro de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas y la falta de operación de la coordinación metropolitana.

Su principal reproche es que la búsqueda de las víctimas debe ir acompañada de investigaciones sobre el origen de las desapariciones, los delitos vinculados, las zonas donde ocurren y los posibles grupos criminales involucrados, acciones que, según ellos, no son tomadas en cuenta en esta política.

“Reducir la crisis a menos de una tercera parte de su tamaño real, no es un avance, es una segunda desaparición. Administrar el dolor con estadísticas no es justicia. En los últimos gobiernos, las acciones en torno a las desapariciones se han enfocado en revisar registros y corregir cifras, sin que nuestros seres queridos sean encontrados, sin que podamos volver a verlos, menos llevarlos con nosotras a casa. No queremos más conteos, queremos que busquen, que investiguen, que sancionen”.

“No aceptamos una cifra que se construya a espaldas de quienes buscamos, el Gobierno pretende que sólo cuenten quienes tienen una denuncia formal, esto implica el desconocimiento de nuestra lucha y aportación, se les ha explicado que el miedo, la desconfianza e involucramiento de las autoridades con las desapariciones, ya sea por acción u omisión, son elementales, fundamentales, que impiden que las familias denuncien ante las Fiscalías”, evidenciaron.

Exponen lo complicado que es acudir a una Fiscalía a denunciar un delito, sumado a los malos tratos, negación de registro, reclasificación de crímenes para no indagar y que las búsquedas inicien hasta años después.

Ante la ineficiencia de los Ministerios Públicos y Policías de investigación para elaborar planes de búsqueda inmediatos, también evidenciaron que el grueso de las indagatorias las realizan los colectivos, con técnicas que deben de aprender mientras se exponen a los riesgos en el trabajo de campo.

“Esta narrativa busca quitarle responsabilidad al Estado, ignorando que la inseguridad, la corrupción y la impunidad que ellos permiten son las que alimentan esta crisis. Si no hay justicia, no pueden hablar de localizaciones exitosas. Las detenciones que se anuncian no significan mucho si no se traducen en procesos en sentencias firmes para que esto ya no siga sucediendo, si no nos ayudan a saber la verdad”.

“Basta de decir que todo es culpa del crimen organizado. El Estado es responsable por cada omisión, por cada fosa donde hay participación de autoridades, por la impunidad que permite que hoy sigan desapareciendo personas”, reclamaron integrantes de colectivos.