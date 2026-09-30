Vinculan a proceso a hombre que obligó a su hijo a vender pan y dulces

Detenido Juan Carlos “N". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso de Juan Carlos “N”, sujeto que obligó a su hijo de nueve años a trabajar y si se negaba, lo golpeaba e insultaba.

De acuerdo con la investigación, entre noviembre de 2022 y noviembre de 2025, Juan Carlos “N” presuntamente obligó a su hijo a vender pan y dulces, así como a trabajar como mesero en distintas taquerías ubicadas en las alcaldías Benito Juárez, Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Cuauhtémoc. El padre se habría quedado con el dinero que obtenía el niño y lo habría golpeado e insultado cuando se negaba a trabajar.

A partir de la denuncia presentada por la madre del niño, el agente del Ministerio Público recabó entrevistas de la víctima y de testigos, obtuvo un dictamen pericial en psicología y reunió información para documentar condiciones de riesgo en la vía pública donde el niño habría sido obligado a vender pan. Con estos elementos, solicitó y obtuvo de un juez de control una orden de aprehensión contra Juan Carlos “N”.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), localizaron a Juan Carlos “N” en la alcaldía Álvaro Obregón, donde ejecutaron la orden de aprehensión el 27 de septiembre de 2026.

El 28 de septiembre, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados durante la investigación, con los que la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Juan Carlos “N”, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.