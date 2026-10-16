Ahora el Sindicato de la UNAM: ¿A qué hora, dónde y por qué protestarán este viernes 16 de octubre?

STUNAM Foto: Cuartoscuro (Adriana Álvarez)

Esta semana estuvo marcada por las protestas de personas trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes continúan inconformes ante la propuesta de incremento salarial presentada por el Gobierno Federal y por lo que volverán a armar protestas próximamente. Ahora, este cierre de semana, se espera una concentración de más de 3 mil personas pertenecientes al Sindicato de la UNAM en la capital del país.

¿A qué hora iniciará la marcha del STUNAM y qué vialidades afectará?

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el punto de reunión está programado a las 10:00 horas en avenida Insurgentes Centro número 795, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez. El sindicato anunció la instalación de un templete y equipo de sonido desde las 06:00 horas. Se estima una participación de alrededor de 3 mil 500 personas.

La concentración se desarrollará en la zona de Insurgentes Centro, en la colonia Nápoles (alcaldía Benito Juárez). Las autoridades no descartan afectaciones a la circulación vial en las inmediaciones durante el desarrollo de la protesta, por lo que se recomienda a los conductores anticipar tiempos de traslado y considerar rutas alternas en esa área.

¿Por qué protesta el Sindicato de la UNAM este viernes 16 de octubre?

Los trabajadores del STUNAM exigen un aumento salarial del 20%, la revisión del contrato colectivo de trabajo, el respeto a sus derechos laborales y la dignificación del trabajo universitario. Estas demandas forman parte del proceso de revisión salarial y contractual que el sindicato ha impulsado a través de mesas de negociación y movilizaciones previas.

El STUNAM ha difundido en sus canales oficiales la convocatoria al mitin en la Secretaría de Hacienda precisamente para respaldar la demanda de un incremento salarial del 20 por ciento y mayores recursos para las trabajadoras y trabajadores de la UNAM.