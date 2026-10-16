Sheinbaum elogia a Gaby Osorio y anuncia universidad en antigua casa de Durazo





La presidenta Claudia Sheinbaum calificó a Gaby Osorio como la mejor alcaldesa que ha tenido Tlalpan y destacó los resultados de su administración, durante el anuncio de la transformación de la antigua casa de Arturo “El Negro” Durazo Moreno en un complejo educativo con una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y una preparatoria.

“Gaby es la mejor alcaldesa que ha tenido la alcaldía de Tlalpan. Ha hecho un trabajo extraordinario”, afirmó la mandataria federal este viernes durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, donde también señaló que la demarcación ha registrado una reducción en la percepción de inseguridad.

Sheinbaum sostuvo que Osorio se encuentra entre las autoridades municipales mejor evaluadas del país y destacó los resultados de su gestión.

De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la percepción de inseguridad en Tlalpan pasó de 57.9 por ciento en marzo a 49.7 por ciento en junio de 2026, una disminución de 8.2 puntos porcentuales.

La presidenta también recordó su vínculo con la demarcación, donde vivió durante más de tres décadas y encabezó el gobierno delegacional entre 2015 y 2017. “Queremos mucho a Gaby, queremos mucho a Tlalpan”, expresó.

De inmueble ligado a Durazo a complejo educativo

En la misma conferencia, Sheinbaum confirmó que Casa Tlalpan, el antiguo inmueble relacionado con Arturo “El Negro” Durazo, será recuperado para destinarlo a la educación pública.

“De un monumento a la corrupción a una escuela para los habitantes de Tlalpan”, expresó al referirse al proyecto, cuya situación jurídica fue atendida mediante el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

El espacio albergará una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y las instalaciones definitivas del Centro de Estudios de Bachillerato 10/1, cuya primera generación comenzó clases recientemente en una sede temporal de San Miguel Xicalco.

La iniciativa busca ampliar las opciones de educación media superior y superior en la alcaldía, particularmente para jóvenes de los pueblos y comunidades de la zona alta, quienes enfrentan largos traslados para llegar a los planteles educativos.

Sheinbaum recordó que durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México impulsó la creación de seis sedes y seis subsedes de la Universidad Rosario Castellanos, institución que ampliará su presencia con este nuevo proyecto en Tlalpan.