¿Lloverá este viernes en CDMX? Pronóstico del clima para este 16 de octubre (Pexels)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha anunciado que el frente frío número 2 y la masa polar que lo impulsa comenzarán a recorrer el noroeste y oriente del país, por lo que se prevé que la temperatura baje y la posibilidad de lluvias para este viernes en la CDMX aumente.

Por otro lado, el canal de baja presión en el interior del país estará en interacción con la entrada de humedad del océano Pacífico y la inestabilidad atmosférica, por lo que ocasionarán lluvias puntuales fuertes en el Valle de México, de manera que se recomienda a la población tomar las debidas precauciones y anticipar los tiempos de traslado.

¿Lloverá este viernes 16 de octubre en la CDMX?

De acuerdo al SMN, se prevé que durante la tarde de este viernes 16 de octubre prevalezca un ambiente templado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes de 25 hasta 50 mm en 24 horas, tanto para el Estado de México como para la CDMX. Además, las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En tanto que prevalecerá un cielo nublado para la mayor parte del día. Mientras que en la mañana habrá un ambiente fresco en algunas zonas de la ciudad y frío en las zonas altas del Estado de México. Hasta el momento no se ha levantado alerta amarilla por las lluvias en la CDMX para este viernes; no obstante, se recomienda estar atentos a los canales oficiales.

¿Cuál es el pronóstico del clima para CDMX este viernes 16 de octubre?

Por otro lado, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha publicado un aviso por el cambio de condiciones meteorológicas en la Ciudad de México, advirtiendo que desde el viernes 16 hasta el lunes 19 de octubre se registrará:

Un descenso en la temperatura.

Vientos con rachas fuertes.

Lluvias fuertes a muy fuertes.

Además, en las mañanas y madrugadas se prevé un ambiente frío a muy frío. La temperatura mínima estimada en la CDMX será de 12 a 14 °C; mientras que la máxima será de 24 a 26 °C.