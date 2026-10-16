IECM aprueba boletas para consulta infantil y juvenil de 2026





El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó los modelos de boletas para la Consulta para niñas, niños y adolescentes 2026, con formatos diferenciados para participantes de 6 a 9, de 10 a 13 y de 14 a 17 años.

Los documentos incluirán preguntas de opción múltiple con lenguaje adaptado a cada grupo de edad. En los formatos dirigidos a quienes tienen entre 10 y 17 años también se incorporará una pregunta abierta para que puedan plantear temas que no estén incluidos entre las respuestas disponibles.

Los modelos fueron aprobados por la Comisión Permanente de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana del organismo electoral, a partir de las expresiones recabadas mediante cuestionarios diagnósticos y asambleas escolares en planteles de primaria, secundaria y educación media superior.

El análisis realizado por el IECM señala que el cuidado del medio ambiente fue el tema con mayor recurrencia entre las niñas y los niños de 6 a 9 años, mientras que la convivencia y la vida escolar destacaron entre los grupos de 10 a 13 y de 14 a 17 años.

Para el primer grupo, las boletas contendrán dos preguntas relacionadas con la contaminación, el manejo de residuos y el cuidado de la naturaleza, la flora y la fauna. Cada una tendrá nueve opciones de respuesta, organizadas en tres bloques: autoridades y representantes, ciudadanía en general e infancias.

En el caso de las personas de 10 a 13 años, las preguntas se centrarán en la convivencia dentro de la escuela y las condiciones de la vida escolar. Las opciones estarán dirigidas a identificar acciones que correspondan a las autoridades escolares, las familias, la comunidad escolar y las propias infancias y adolescencias.

Para quienes tienen entre 14 y 17 años, los temas serán los mismos, aunque las opciones también contemplarán aspectos como las instalaciones escolares, las tareas, el transporte público, la convivencia familiar y la seguridad durante los trayectos hacia los centros educativos.

Realizarán pruebas para verificar la comprensión

La elaboración de las alternativas de respuesta retomó elementos de la Metodología del Marco Lógico, con el propósito de que cada opción tuviera sustento en las expresiones recogidas durante los ejercicios de consulta.

Los formatos distribuirán las alternativas entre tres actores, los cuales son autoridades y representantes, ciudadanía en general e infancias y adolescencias. Las personas participantes deberán elegir una opción de cada bloque.

Tras la aprobación de los modelos, la Coordinación Editorial del IECM seleccionará las imágenes que acompañarán las boletas, procurando que sean apropiadas para cada grupo de edad y representen la diversidad fenotípica de la población de la Ciudad de México.

Posteriormente, el organismo electoral realizará un pilotaje con una muestra de estudiantes de primaria, secundaria y educación media superior para comprobar que las preguntas y sus opciones de respuesta sean comprensibles para las personas participantes.

El IECM precisó que los temas y alternativas incluidos en las boletas constituyen un punto de partida para la discusión, y no una agenda predeterminada. Los resultados servirán como insumo para las sesiones deliberativas correspondientes a la Fase III de la Consulta para niñas, niños y adolescentes 2026.