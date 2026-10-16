Inauguran en Atizapán la sexta Casa de Día para adultos mayores; beneficiará a más de 400 personas

Inauguran en Atizapán la sexta Casa de Día para adultos mayores

Más de 400 personas adultas mayores de Atizapán de Zaragoza podrán acceder a actividades recreativas, educativas, físicas y servicios de salud con la inauguración de la Casa de Día La Alegría de Vivir, ubicada en la colonia Lomas Lindas y puesta en marcha por el presidente municipal, Pedro Rodríguez, y la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF (SMDIF), Paty Arévalo.

Este espacio representa la sexta Casa de Día habilitada durante la actual gestión municipal y la conclusión de un proyecto que permaneció pendiente durante 15 años, debido a un litigio entre una empresa constructora y el gobierno municipal de aquel entonces.

De acuerdo con la información del Ayuntamiento, mediante el diálogo y la conciliación, la administración encabezada por Pedro Rodríguez logró resolver el conflicto jurídico y reactivar los trabajos para concretar el inmueble, destinado a la atención y convivencia de las personas mayores.

Durante la inauguración, Paty Arévalo destacó la importancia de contar con instalaciones dignas en las que este sector de la población pueda convivir, mantenerse activo y recibir atención de acuerdo con sus necesidades. Asimismo, agradeció el respaldo de los integrantes del Cabildo para hacer posible la apertura de estos espacios.

“Porque una Casa de Día no solo representa una obra, representa un espacio digno, un espacio donde nuestros abuelitos puedan convivir y ser felices”, expresó.

La presidenta honoraria del DIF municipal también reiteró que la atención a las personas adultas mayores y a otros sectores que requieren servicios especializados forma parte de las prioridades de su gestión.

Por su parte, el alcalde Pedro Rodríguez recordó las gestiones realizadas para solucionar el litigio que impedía concluir el proyecto y señaló que la apertura del inmueble respondía al compromiso asumido con su esposa y con la comunidad.

“Yo les decía que, si lograba solucionar el tema jurídico, por supuesto que habría una Casa de Día. No fue fácil tocar y apelar al corazón de los de la constructora para que accedieran, conciliar intereses y echar nuevamente a andar este proyecto”, manifestó.

Actividades y servicios para los usuarios

La Casa de Día La Alegría de Vivir ofrecerá una amplia variedad de actividades orientadas a promover la activación física, la convivencia y el aprendizaje entre las personas usuarias.

Entre las opciones disponibles se encuentran yoga, zumba, pilates, taichí, danzón, baile de salón, gimnasia rítmica y manualidades. También se impartirán actividades de desbloqueo emocional y talleres denominados Poder de los Ángeles.

En materia de atención y formación, las instalaciones contarán con servicios del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), terapia de rodilla, consultas médicas y atención psicológica.

Con esta oferta, el espacio busca proporcionar alternativas para que las personas mayores mantengan una vida activa, fortalezcan sus relaciones sociales y tengan acceso a servicios que contribuyan a su bienestar.

Un inmueble de dos niveles

La construcción, realizada a través de la Dirección de Obras Públicas, comprende un inmueble de dos niveles con una superficie total de 450 metros cuadrados.

Las instalaciones cuentan con consultorios, sanitarios, una bodega para insumos y una rampa con barandal para facilitar el acceso. Los trabajos también incluyeron colocación de loseta, pintura e impermeabilización.

Con la apertura de La Alegría de Vivir, el gobierno municipal suma una nueva alternativa de atención para las personas adultas mayores de Atizapán de Zaragoza, en un inmueble que permaneció durante años sin concluirse debido a las diferencias legales que impedían avanzar con el proyecto.