¿Qué hacer en CDMX por Día de Muertos 2026? Fechas, horarios y mapa de actividades (Pexels)

La celebración del Día de Muertos es una de las épocas del año más esperadas para los mexicanos y la Ciudad de México desde mediados de octubre ofrece una cartelera cultural para disfrutar de esta temporada en compañía de amigos, familia y pareja. Aquí te decimos algunos de los eventos para el Día de Muertos 2026 en la CDMX.

Mega Ofrenda del Día de Muertos 2026

Algo que caracteriza al Día de Muertos son las ofrendas que cada familia pone para sus difuntos y en la CDMX desde hace más de 20 años se conmemoran con una ofrenda monumental. Este año la Mega Ofrenda del Día de Muertos 2026 en el Zócalo capitalino honrará la obra de José Guadalupe Posada, creador de la emblemática Catrina.

Dónde: Zócalo de la Ciudad de México.

Zócalo de la Ciudad de México. Cuándo: Del 29 de octubre hasta el 2 de noviembre.

Del 29 de octubre hasta el 2 de noviembre. Costo: Gratuito.

Turibus del Terror

Para los amantes de lo tenebroso y de la historia de la CDMX, el Turibus del Terror podría ser la opción ideal para pasar una noche de escalofríos. Esta actividad ofrecerá un recorrido por los lugares más embrujados de la ciudad, como el Hotel Posada del Sol, la Casona de Fidel y otros más.

Dónde: El punto de reunión será el Ángel de la Independencia.

El punto de reunión será el Ángel de la Independencia. Cuándo: 3, 4, 9, 10, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 y 31 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre.

3, 4, 9, 10, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 y 31 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre. Horario : De las 19:00 horas a las 23:00 horas.

: De las 19:00 horas a las 23:00 horas. Costo: 799 pesos mexicanos.

Gran Desfile de Día de Muertos 2026

Una de las actividades favoritas de los citadinos es el Gran Desfile de Día de Muertos y esta edición se llevará el sábado 31 de octubre. Este desfile se lleva a cabo en la ciudad desde el 2016 y se ha vuelto muy querido por las personas.

Dónde: Iniciará en Av. Paseo de la Reforma, de la Glorieta de la Diana Cazadora hacia el Zócalo capitalino.

Iniciará en Av. Paseo de la Reforma, de la Glorieta de la Diana Cazadora hacia el Zócalo capitalino. Cuándo: Sábado 31 de octubre.

Sábado 31 de octubre. Horario: A partir de las 14:00 horas.

A partir de las 14:00 horas. Costo: Gratuito.

La Llorona en Xochimilco 2026

Una de las leyendas más famosas entre los mexicanos es La Llorona y desde hace ya varios años su espectáculo en los canales de Xochimilco se ha vuelto de los favoritos para disfrutar durante esta temporada. Durante el show en vivo podrás ver una puesta en escena que combina el teatro, la danza y la música.

Dónde: El embarcadero de Cuemanco.

El embarcadero de Cuemanco. Cuándo: Habrá funciones hasta el 22 de noviembre.

Habrá funciones hasta el 22 de noviembre. Horario: A las 18:00 horas y a las 21:00 horas.

A las 18:00 horas y a las 21:00 horas. Costo: 700 pesos mexicanos

Paseo Nocturno de Día de Muertos 2026

La CDMX también ha preparado para los ciclistas y que volverá a tener el Paseo Nocturno de Día de Muertos; esta rodada ya se ha vuelto una tradición entre los capitalinos, debido a que las personas pueden ir caminando, en patines o patineta. Además, se observan los disfraces más creativos.