Turibus del Terror Precio y horarios para descubrir el lado más oscuro de CDMX (@turibuscdmx)

La Ciudad de México ha sido escenario de las más espeluznantes leyendas, por lo que el Turibus del Terror se propone recorrer aquellos lugares más emblemáticos que han marcado las historias de la capital. Aquí te contamos todos los detalles para que disfrutes la experiencia de la temporada más terrorífica del año en la CDMX.

¿Cuáles son los precios, fechas y horarios para el Turibus del terror en CDMX?

El Turibus del Terror está programado para visitar los distintos edificios embrujados durante la temporada de octubre e inicios de noviembre; solo estará disponible para los días viernes, sábado y domingo. Tendrá un costo de 799 pesos con un horario de las 19:00 hasta las 23:00 horas; sin embargo, se le pide a la gente que llegue media hora antes.

Atracción: Turibus del Terror

Turibus del Terror Precio: $799 pesos

$799 pesos Punto de salida : Ángel de la Independencia

: Ángel de la Independencia Fechas: 3, 4, 9, 10, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 y 31 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre.

3, 4, 9, 10, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 y 31 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre. Horario: 19:00 horas a las 23:00 horas

¿Qué incluye el boleto para el Turibus del Terror en CDMX?

El tour por la Ciudad de México está pensado para aquellas personas que buscan una experiencia fuera de lo común, por lo que, además de las vistas guiadas, se presentarán distintos personajes emblemáticos, así como actividades interactivas. El costo del boleto incluye lo siguiente:

El traslado redondo a las casonas del terror a bordo del Turibus

a las casonas del terror a bordo del Turibus Una cena snack (hamburguesa con papas y bebida)

(hamburguesa con papas y bebida) Visita a los siguientes lugares : Hotel Posada del Sol, Casa Negra, Casona de Fidel y la Casa del País de los Duendes.

: Hotel Posada del Sol, Casa Negra, Casona de Fidel y la Casa del País de los Duendes. Coordinador de grupo

Seguro de viaje a bordo de la unidad del Turibus

¿Cuál será el itinerario del Turibus del Terror en CDMX?

De acuerdo al portal del Turibus, el tour recorrerá los escenarios más emblemáticos de las leyendas capitalinas. El Turibus del Terror empezará con la visita al Hotel Posada del Sol, el cual es conocido por sus numerosas historias en torno a su construcción y sus habitantes; la siguiente parada sería la famosa Casa Negra, un antiguo edificio porfiriano que, de acuerdo a las leyendas, está lleno de fantasmas.

También el Turibus del Terror recorrerá los alrededores de la Casona de Fidel, uno de los lugares que han marcado el imaginario de terror de los citadinos. Por último, se explorará la Casa del País de los Duendes, la cual está envuelta en un gran misticismo.