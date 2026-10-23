Detienen a cinco hombres por extorsiones con falsos retenes en Edomex





Un total de cinco hombres presuntamente vinculados con una célula delictiva dedicada a la extorsión y el secuestro fueron detenidos en el Estado de México, por su probable participación en la instalación de falsos retenes en los municipios de Teotihuacán y Acolman.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), como parte de las investigaciones para combatir delitos de alto impacto en la entidad.

El grupo utilizaba uniformes y códigos institucionales apócrifos para instalar puntos de revisión falsos, con los que presuntamente robaba y extorsionaba a automovilistas y transportistas.

Detienen a cinco hombres por extorsiones con falsos retenes en Edomex

La detención se llevó a cabo mediante un despliegue interinstitucional en la localidad de Texpan, luego de las labores de inteligencia e investigación realizadas por las corporaciones de seguridad.

Los agentes aseguraron dosis de marihuana, una bolsa con cristal, 15 cartuchos, dos teléfonos celulares, dos chamarras con logotipos institucionales apócrifos, un vehículo y diversa documentación.

Los cinco detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, junto con los objetos asegurados, para determinar su situación jurídica.