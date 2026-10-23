Ecatepec registra su menor percepción de inseguridad en 13 años: Azucena Cisneros

La percepción de inseguridad en Ecatepec disminuyó a 77.4 por ciento durante el tercer trimestre de 2026, el nivel más bajo registrado en el municipio en los últimos 13 años, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI. La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, señaló que estos resultados reflejan avances en materia de seguridad y confianza ciudadana, aunque afirmó que su administración continuará con las acciones para atender los problemas que afectan a la población.

“Vamos por buen camino a menos de dos años de gobierno, y vamos a intensificar las acciones en beneficio de los ciudadanos”, expresó la alcaldesa al referirse a las cifras correspondientes al periodo de julio a septiembre de este año.

De acuerdo con la medición, la percepción de inseguridad pasó de 84.4 por ciento en el tercer trimestre de 2025 a 77.4 por ciento en el mismo periodo de 2026, lo que representa una reducción de siete puntos porcentuales.

En la comparación entre los dos últimos trimestres de este año, el indicador también mostró una disminución, al pasar de 78.4 por ciento entre abril y junio a 77.8 por ciento entre julio y septiembre, según los datos del reporte municipal. No obstante, la cifra de 77.4 por ciento corresponde al resultado anual señalado para el tercer trimestre. El municipio alcanzó su nivel más alto de percepción de inseguridad durante el segundo trimestre de 2019, cuando 97.4 por ciento de la población manifestó sentirse insegura. En comparación con aquel registro, el indicador actual representa una reducción de 20 puntos porcentuales.

Otro de los resultados destacados fue el aumento en la percepción de efectividad del gobierno para resolver los problemas de la localidad. Este indicador pasó de 6.4 por ciento en enero de 2025 a 36.3 por ciento en el tercer trimestre de 2026, un incremento de 29.9 puntos porcentuales, con este resultado, Ecatepec se colocó como el segundo gobierno municipal con mayor percepción de efectividad en el Estado de México, de acuerdo con las cifras presentadas.

La administración atribuyó parte de estos avances a la estrategia de atención a las causas de la violencia y al trabajo coordinado con los gobiernos estatal y federal. Además, señaló que durante los primeros seis meses del año se reportó una disminución de hasta 41.8 por ciento en delitos de alto impacto, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Entre las acciones municipales se encuentran los operativos de seguridad y los trabajos de mejoramiento del alumbrado público, así como las jornadas de reparación de calles mediante el programa Bachetón Nocturno y Bachetón Dominical. En cuanto a los problemas urbanos, la percepción de insuficiencia de alumbrado público disminuyó de 63 por ciento en el segundo trimestre a 45.2 por ciento en el tercero. Por su parte, las fallas y fugas en el suministro de agua potable pasaron de 90.6 a 81.6 por ciento.

Sin embargo, los baches continúan como una de las principales preocupaciones de los habitantes. Aunque el indicador bajó de 95.5 a 94 por ciento, el problema sigue afectando a la mayoría de la población encuestada. El gobierno municipal informó que, mediante las jornadas de reparación, se han atendido alrededor de 60 mil baches.

Ecatepec cuenta con más de un millón 600 mil habitantes, por lo que los resultados de seguridad y servicios públicos representan un desafío para las autoridades municipales. Aunque la reducción en la percepción de inseguridad refleja un cambio en la evaluación ciudadana, el indicador todavía muestra que una proporción importante de habitantes se siente insegura. Por ello, las autoridades mantienen el compromiso de continuar con los operativos y atender las necesidades relacionadas con la seguridad, el agua potable, el alumbrado y la infraestructura vial.