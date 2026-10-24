Tlalnepantla concluye instalación de luminarias en avenida Sor Juana

. El Gobierno de Tlalnepantla concluyó la tercera y última fase del encendido de luminarias en la avenida Sor Juana Inés de la Cruz, ubicada en la colonia Tlalnepantla Centro, con el objetivo de mejorar la iluminación y brindar mayor seguridad a las personas que transitan por la zona.

Los trabajos fueron encabezados por el presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, quien destacó la importancia de contar con calles mejor iluminadas para favorecer la movilidad de peatones y automovilistas, así como contribuir a la recuperación de los espacios públicos.

Con esta última etapa, el gobierno municipal busca mejorar las condiciones de iluminación en una de las vialidades de la zona centro, para que habitantes, trabajadores y visitantes puedan desplazarse con mayor tranquilidad, principalmente durante las noches.

La instalación y el encendido de luminarias forman parte de las acciones municipales orientadas a mejorar la infraestructura urbana y atender las necesidades de los habitantes de Tlalnepantla.

De acuerdo con el gobierno local, una mejor iluminación también puede contribuir a la prevención de delitos y al aprovechamiento de los espacios públicos, al ofrecer condiciones más adecuadas para el tránsito de las personas.Asimismo, estas acciones buscan fortalecer la percepción de seguridad entre la población y favorecer que las familias utilicen las calles y áreas comunes en mejores condiciones.

Con la conclusión de esta fase, la administración encabezada por Pérez Cruz continúa con los trabajos de mejoramiento urbano en el municipio, mediante acciones enfocadas en los servicios públicos y el mantenimiento de las vialidades. El gobierno municipal señaló que el objetivo es avanzar en la transformación de las calles de Tlalnepantla y brindar espacios más iluminados y funcionales para quienes viven y transitan por la demarcación.