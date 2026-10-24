Movilizaciones hoy 24 de octubre en CDMX Calles afectadas, horarios y alternativas viales (Pexels)

El día de hoy la CDMX será el escenario de distintas actividades que afectarán la circulación tanto de peatones como de los coches dentro de la ciudad; las principales vialidades que se verán afectadas son Paseo de la Reforma y los alrededores del Centro Histórico. Conoce la agenda citadina para que tomes las debidas precauciones.

¿Qué bloqueos y cierres viales hay hoy 24 de octubre en la CDMX?

Para este sábado 24 de octubre se tienen previstas distintas actividades de esparcimiento como la “Segunda Carrera de Botargas del Terror”, que afectará la Av. Juárez a la altura de la calle López y hasta la Revillagigedo, la cual comenzará a las 15:00 horas.

Mientras que, por la noche, estará el Paseo Nocturno en bici por Día de Muertos, el cual afectará la circulación en Paseo de la Reforma. Estas son las movilizaciones sociales que tienen previstas para este sábado:

Alcaldía Benito Juárez

Horario: 11:00 horas

11:00 horas ¿Dónde afectará?: Av. División del Norte y Municipio Libre, Col. Sta. Cruz Atoyac.

Av. División del Norte y Municipio Libre, Col. Sta. Cruz Atoyac. Horario: 12:00 horas

12:00 horas ¿Dónde afectará?: Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente.

Alcaldía Cuauhtémoc

Horario: 12:00 horas

12:00 horas ¿Dónde afectará?: Av. Insurgentes y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc.

Av. Insurgentes y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc. Horario: 12:00 horas

12:00 horas ¿Dónde afectará?: Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro.

Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro. Horario: 13:00 horas

13:00 horas ¿Dónde afectará?: Plaza de la República (Monumento a la Revolución), Col. Tabacelera.

Plaza de la República (Monumento a la Revolución), Col. Tabacelera. Horario: 18:00 horas

18:00 horas ¿Dónde afectará?: 20 de noviembre y República de Uruguay, Col. Centro Histórico.

Alcaldía Gustavo A. Madero

Horario: 12:00 horas

12:00 horas ¿Dónde afectará?: Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. Ex Escuela de Tiro.

Alcaldía Miguel Hidalgo

Horario: 13:00 horas.

13:00 horas. ¿Dónde afectará?: Av. Pdte. Masaryk 433, Col. Polanco III Sección.

Alcaldía Venustiano Carranza

Horario: 19:30 horas.

19:30 horas. ¿Dónde afectará?: Av. Circunvalación y Tapicería, Col. Morelos.

Alcaldía Coyoacán

Horario: 20:00 horas.

20:00 horas. ¿Dónde afectará?: Circuito Escolar, Ciudad Universitaria.

A su vez, las autoridades recomiendan a los conductores prever el programa Hoy No Circula sabatino, el cual opera de las 5:00 hasta las 22:00 horas.

Alternativas viales para evitar los bloqueos en el centro de la CDMX

La SSC-CDMX ha dado las siguientes alternativas viales:

Evento Palacio de los Deportes

Calzada Ignacio Zaragoza.

Eje 4 Oriente Canal Río de Churubusco.

Av. Té.

Eje 3 Oriente Av. Fco. del Paso y Troncoso

Evento Teatro Metropólitan

Av. Hidalgo.

Artículo 123.

Eje 1 Poniente.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Evento Estadio Olímpico Universitario

Río de la Magdalena.

Av. Paseo del Pedregal.

Copilco.

San Jerónimo.

Antonio Delfín Madrigal.

¿Afectaciones en el transporte público? El estado del metro y Metrobús

Hasta el momento, el Metro de la CDMX no ha reportado el cierre de ninguna de sus estaciones; aunque, por los distintos eventos en la ciudad, se espera gran afluencia de gente. Mientras que el Metrobús ha publicado afectaciones en las siguientes estaciones: