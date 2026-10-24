Movilizaciones hoy 24 de octubre en CDMX: Calles afectadas, horarios y alternativas viales

El día de hoy la CDMX será el escenario de distintas actividades que afectarán la circulación tanto de peatones como de los coches dentro de la ciudad; las principales vialidades que se verán afectadas son Paseo de la Reforma y los alrededores del Centro Histórico. Conoce la agenda citadina para que tomes las debidas precauciones.
¿Qué bloqueos y cierres viales hay hoy 24 de octubre en la CDMX?
Para este sábado 24 de octubre se tienen previstas distintas actividades de esparcimiento como la “Segunda Carrera de Botargas del Terror”, que afectará la Av. Juárez a la altura de la calle López y hasta la Revillagigedo, la cual comenzará a las 15:00 horas.
Mientras que, por la noche, estará el Paseo Nocturno en bici por Día de Muertos, el cual afectará la circulación en Paseo de la Reforma. Estas son las movilizaciones sociales que tienen previstas para este sábado:
Alcaldía Benito Juárez
- Horario: 11:00 horas
- ¿Dónde afectará?: Av. División del Norte y Municipio Libre, Col. Sta. Cruz Atoyac.
- Horario: 12:00 horas
- ¿Dónde afectará?: Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente.
Alcaldía Cuauhtémoc
- Horario: 12:00 horas
- ¿Dónde afectará?: Av. Insurgentes y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc.
- Horario: 12:00 horas
- ¿Dónde afectará?: Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro.
- Horario: 13:00 horas
- ¿Dónde afectará?: Plaza de la República (Monumento a la Revolución), Col. Tabacelera.
- Horario: 18:00 horas
- ¿Dónde afectará?: 20 de noviembre y República de Uruguay, Col. Centro Histórico.
Alcaldía Gustavo A. Madero
- Horario: 12:00 horas
- ¿Dónde afectará?: Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. Ex Escuela de Tiro.
Alcaldía Miguel Hidalgo
- Horario: 13:00 horas.
- ¿Dónde afectará?: Av. Pdte. Masaryk 433, Col. Polanco III Sección.
Alcaldía Venustiano Carranza
- Horario: 19:30 horas.
- ¿Dónde afectará?: Av. Circunvalación y Tapicería, Col. Morelos.
Alcaldía Coyoacán
- Horario: 20:00 horas.
- ¿Dónde afectará?: Circuito Escolar, Ciudad Universitaria.
A su vez, las autoridades recomiendan a los conductores prever el programa Hoy No Circula sabatino, el cual opera de las 5:00 hasta las 22:00 horas.
Alternativas viales para evitar los bloqueos en el centro de la CDMX
La SSC-CDMX ha dado las siguientes alternativas viales:
Evento Palacio de los Deportes
- Calzada Ignacio Zaragoza.
- Eje 4 Oriente Canal Río de Churubusco.
- Av. Té.
- Eje 3 Oriente Av. Fco. del Paso y Troncoso
Evento Teatro Metropólitan
- Av. Hidalgo.
- Artículo 123.
- Eje 1 Poniente.
- Eje Central Lázaro Cárdenas.
Evento Estadio Olímpico Universitario
- Río de la Magdalena.
- Av. Paseo del Pedregal.
- Copilco.
- San Jerónimo.
- Antonio Delfín Madrigal.
¿Afectaciones en el transporte público? El estado del metro y Metrobús
Hasta el momento, el Metro de la CDMX no ha reportado el cierre de ninguna de sus estaciones; aunque, por los distintos eventos en la ciudad, se espera gran afluencia de gente. Mientras que el Metrobús ha publicado afectaciones en las siguientes estaciones:
- Línea 2: La estación Metro Coyuya, dirección Tepalcates, cerrada por mantenimiento en el carril.
- Línea 3: Estación Guerrero sin servicio por maniobras de conservación.
- Línea 6: Mantenimiento en la estación Gran Canal, por lo que no tiene servicio.