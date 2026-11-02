Cárceles de CDMX participaron en el Desfile del Día de Muertos con ofrenda monumental

Desfile Obra monumental denominada “Ofrenda Monumental Nelhuayotl Yaotecatl, o La Raíz del Guerrero". (SSC)

La Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la policía capitalina participó en el Gran Desfile de Día de Muertos 2026, con una representación que enaltece las raíces, la identidad y la fortaleza para enfrentar las adversidades, con la obra monumental “Ofrenda Monumental Nelhuayotl Yaotecatl, o La Raíz del Guerrero”.

Esto, de acuerdo con la policía capitalina, integra las estrategias de reinserción social y fomento a la cultura.

La ofrenda monumental fue elaborada por 43 personas privadas de la libertad del Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan, los Reclusorios Preventivos Varoniles Norte y Sur y la Penitenciaría de la Ciudad de México.

La obra tomó la forma de una imponente pirámide que evoca las raíces y la conexión con el origen.

La obra reúne los elementos de Nelhuayotl, asociado con la raíz y el fundamento; Yaotecatl, vinculado con la figura del guerrero; y el Perro Xolo del Mictlán. En conjunto, evoca a quien reconoce sus raíces, honra su origen y encuentra en ellas la fuerza para seguir adelante.

La policía capitalina explicó que la ofrenda cautivó las miradas de las familias que se dieron cita para disfrutar de esta celebración llena de tradición, color y fantasía, y fue recibida con gritos, porras y aplausos.

Durante su recorrido, la figura avanzó por las principales avenidas de la Ciudad de México, partiendo de la Glorieta de la Diana Cazadora, sobre Paseo de la Reforma, continuando por Avenida Juárez y 5 de Mayo, hasta llegar al Zócalo capitalino, donde fue admirada por familias y visitantes.