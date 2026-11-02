Catrina gigante del Zócalo CDMX se quedará más tiempo: ¿Hasta cuándo podrás verla?

Catrina gigante CDMX Con 32 metros de altura y como homenaje a José Guadalupe Posada la Catrina Monumental sigue recibiendo cientos de visitantes en la Plancha del Zócalo donde capitalinos y turistas no pierden la oportunidad de sacarse una fotografía con la figura que rompió récord Guinness. Foto: Cuartoscuro (Andrea Murcia Monsivais)

Este fin de semana, el Gobierno de la Ciudad de México rompió el récord Guinness presentando la escultura de catrina más grande de la historia. La figura, que es uno de los elementos más representativos del Día de Muertos, fue visitada por millones de personas en los días recientes. Ahora, tras su viralización en redes sociales y el clamor popular, se ha decidido que se quedara más tiempo del que se había previsto originalmente.

¿Hasta cuándo podrá verse la Catrina gigante del Zócalo CDMX?

La Catrina gigante del Zócalo de la Ciudad de México se presentó el pasado jueves 29 de octubre en una ceremonia que festejaba la escultura como parte de las conmemoraciones previas y durante el Día de Muertos. La figura de 33 metros de altura, que rompió un récord mundial fue la novedad de esta edición de la Ofrenda Monumental colocada este año en la explanada de Zócalo Capitalino.

Originalmente, la escultura iba a estar puesta sólo unos días, y su retiro estaba programado para este martes 3 de noviembre, una vez que concluyeran por completo las festividades por el Día de Muertos. Sin embargo, este lunes 2 de noviembre se confirmó que continuará estando dos semanas más, por lo que sería entre el 13 y el 16 de noviembre que se retire.

“Se desmontaba a partir de mañana. Pero el sábado me hablan por la mañana y debido al éxito y al impacto mediático que ha tenido la pieza nos pidieron dejarla dos semanas más. La mayoría de estas figuras son efímeras. Tienen una vida, un propósito, lo cumplen y después se reciclan o se descomponen. Sobre todo cuando son de cartonería.”

💀#ÚltimaHora | La Catrina no se quiere ir del Zócalo. La monumental figura se quedará dos semanas más en el corazón de la #CDMX, confirma Carlos Báez, director del Taller de Arte Xibalbá, en entrevista #ALasSeis. Si aun no tienes tu foto con ella, ¡aprovecha! #OnceNoticias 🔻 https://t.co/KVqlvaz5wZ — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) November 2, 2026

¿Quién construyó la Catrina Gigante del Zócalo de la Ciudad de México?

La Catrina gigante instalada en el Zócalo de la Ciudad de México para las celebraciones del Día de Muertos 2026 fue construida por el Taller de Arte Xibalbá, bajo la dirección del artista y escultor Carlos Camilo Báez.

El proyecto fue encargado por el Gobierno de la Ciudad de México y contó con la participación de artesanos, escultores, ingenieros, arquitectos, herreros, pintores y especialistas en iluminación, quienes colaboraron en la elaboración de una figura monumental de más de 33 metros de altura.

De acuerdo con la información difundida sobre el proyecto, la elaboración de la Catrina requirió aproximadamente nueve meses de trabajo, entre planeación, diseño, fabricación y preparación de sus componentes.