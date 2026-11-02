Destinará IECM 622 millones de pesos a elecciones locales de 2027

Elecciones CDMX 2027





El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó un proyecto de Presupuesto de Egresos por 2 mil 707 millones 887 mil 14 pesos para el ejercicio fiscal 2027, año en el que se realizará el Proceso Electoral Local Ordinario para renovar distintos cargos de representación en la capital.

El proyecto, avalado por el Consejo General del organismo, contempla recursos para la operación ordinaria del Instituto, la organización de los comicios locales, el financiamiento público de los partidos políticos y las actividades preparatorias de la Consulta de Presupuesto Participativo 2028 y de la elección de cargos del Poder Judicial.

Del monto total, mil 869 millones 740 mil 481 pesos, equivalentes a 69.05 por ciento, se destinarían a actividades institucionales, mientras que 838 millones 146 mil 533 pesos, que representan 30.95 por ciento, corresponderían al financiamiento público de los partidos políticos y gastos de campaña.

Dentro de los recursos para actividades institucionales, el IECM proyectó mil 204 millones 998 mil 653 pesos para su operación ordinaria durante 2027 y 622 millones 31 mil 138 pesos para la organización del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

También previó 16 millones 804 mil 514 pesos para los trabajos preparatorios de la elección de cargos del Poder Judicial de 2028, así como 25 millones 431 mil 368 pesos para las actividades relacionadas con la Consulta de Presupuesto Participativo de ese mismo año.

En cuanto al financiamiento público, el proyecto distribuye 627 millones 355 mil 188 pesos para las actividades ordinarias de los partidos políticos; 18 millones 820 mil 656 pesos para actividades específicas, y 191 millones 970 mil 689 pesos para gastos de campaña.

El organismo electoral señaló que la propuesta presupuestal busca garantizar el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, bajo criterios de legalidad, austeridad, disciplina financiera, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

Las prioridades consideradas son la organización y desarrollo del proceso electoral de 2027, la entrega de las prerrogativas y el financiamiento público que corresponden a los partidos políticos, así como las acciones de educación cívica, construcción de ciudadanía y promoción de los derechos político-electorales.

El documento también contempla recursos para impulsar los mecanismos de democracia participativa previstos en la legislación local, desarrollar los trabajos preparatorios de la Consulta de Presupuesto Participativo 2028 y realizar las previsiones necesarias para los procesos electivos que correspondan conforme al marco jurídico vigente.

Del mismo modo, se considera mantener el funcionamiento de los órganos centrales y desconcentrados del Instituto, además de preservar la infraestructura tecnológica, física y administrativa necesaria para garantizar la continuidad de sus actividades.

El proyecto de Presupuesto de Egresos y el Programa Operativo Anual (POA) aprobados por el Consejo General serán remitidos a la Jefatura de Gobierno y a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, instancias que deberán considerar la propuesta en la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la capital para 2027.

La aprobación del IECM constituye una propuesta de gasto que todavía deberá incorporarse al proceso de elaboración y aprobación del presupuesto de la Ciudad de México para el próximo ejercicio fiscal.