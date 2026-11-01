Detienen a tres hombres por presunta construcción irregular en suelo de conservación de Tláhuac





Tres hombres fueron detenidos este 1 de noviembre por su probable relación con trabajos de construcción irregular en suelo de conservación del paraje Pozos, en la alcaldía Tláhuac, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La intervención ocurrió luego de que una denuncia ciudadana alertó sobre obras en el cruce de las calles Mar de la Fecundidad y Circo Arzaquel. Al llegar al lugar, los policías se entrevistaron con personal de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), adscrita a la Sedema, que confirmó la realización de trabajos de construcción en la zona.

Tras la verificación, los tres hombres fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU), de la Fiscalía CDMX.

La autoridad ministerial inició una carpeta de investigación por un delito contra el ambiente, relacionado con la posible ocupación de suelo de conservación y el cambio de uso de suelo.

Como parte de las diligencias, se recaba la entrevista del policía que realizó la primera intervención y se solicitó la participación de peritos especializados en fotografía, criminalística, impacto ambiental, arquitectura e identificación forense, a fin de reunir elementos para esclarecer los hechos.

La investigación busca determinar las circunstancias en que se realizaban las obras y establecer si hubo conductas constitutivas de delito ambiental.