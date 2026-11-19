Choque Bache reparado por personal de SEGUAGUA. (Jorge Aguilar)

Un motociclista más falleció en un bache que el Gobierno de la Ciudad de México ignoró en atender, en la avenida Francisco del Paso y Troncoso, en la colonia Jardín Balbuena, de la alcaldía Venustiano Carranza.

Aún con las promesas de un ambicioso programa de repavimentación del Gobierno capitalino, en el que hasta abril del 2025, informaron, se cubrieron 2.8 millones de metros cuadrados de vialidades primarias para renovar una cuarta parte de las vialidades, este bache que resultó mortal para el joven de 38 años, no estuvo contemplado dentro de este proyecto.

Así fue, que en su primer informe de Gobierno en 2025 la jefa de Gobierno, Clara Brugada, declaró que pronto los baches quedarían en la historia y se sustituiría la carpeta asfáltica.

“Pronto los baches quedarán en la historia y tendremos año con año el cambio de nuestra carpeta asfáltica”, prometió en el Congreso capitalino.

Alrededor de las 6:00 horas del 28 de noviembre, Roger Ángel llevaba en su motocicleta roja a su hijo de 15 años de edad a la Escuela Vocacional número 8, sin embargo, su paso se vio interrumpido por un bache que los vecinos habían reportado desde hace seis meses y exigían su reparación, pero las autoridades del Gobierno central nunca acudieron.

El hoyo provocó que Roger, quien circulaba con casco, saliera proyectado alrededor de 10 metros hacia un árbol. La guarnición de la banqueta hizo que su vehículo se saliera de control y el impacto en el rostro y pecho le quitó la vida al instante. El menor fue trasladado a un hospital, donde es atendido por severas lesiones.

Las víctimas salieron a las 6:00 horas de su domicilio y 10 minutos después ocurrió el accidente.

El hijo de Roger Ángel fue quien llamó a su madre, Lizbeth, para avisarle del accidente, después le compartió su ubicación y cuando llegaron los paramédicos, diagnosticaron al adulto sin signos vitales y llevaron al joven a un hospital, donde permanece en estado delicado.

Según la madre del menor, debido a la gravedad de las lesiones, los paramédicos no pudieron asistirlo y por sus medios lo trasladaron al nosocomio, que se ubica en avenida Viaducto Río Piedad, a pocos pasos del lugar de los hechos.

Este hecho fue fundamental para que los vecinos expresaran que desde hace medio año reportaron la imperfección al Gobierno capitalino y nunca se atendió, por el contrario, se llenó de basura.

Esa no es la única falla en la vialidad, el alumbrado público es nulo y el asfalto no está balizado, ni con la división de carriles ni con los cruces peatonales que tendrían que resaltar. En el suelo únicamente brillaban las autopartes que se desprendieron de la motocicleta del hombre, faros que están rotos, como su familia.

Estas fallas en el mantenimiento de la vía primaria provocaron que los tres hijos de Roger Ángel no volvieran a ver a su padre.

La familia del fallecido estaba indignada tras el accidente. Desiderio Pérez, padre de la víctima, cuestionó al Gobierno capitalino la poca atención al cuidado de la carpeta asfáltica y exigió que alguna autoridad se asumiera como responsable por la muerte.

Lizbeth, esposa de Ángel, también hizo un llamado a transparentar el dinero dirigido a obras y servicios, dado que, dijo, ese trabajo no se aprecia en las vialidades.

Fue hasta que este hombre perdió la vida, que personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) acudió a reparar el hoyo, pero la vida del motociclista no se pudo arreglar, era tarde. Personal especializado con un camión tipo vactor, un trascabo y pipas acordonaron el área y no sólo rellenaron de asfalto el hoyo, si no que cubrieron con una superficie metálica la oquedad y soldaron para que quedara firme y nunca más un vehículo derrapara.

Entre los vecinos que pasaban por la zona se escuchaba “después del niño ahogado”, en alusión a que tuvo que ocurrir este siniestro para que las autoridades resolvieran la solicitud rezagada. Otros decían “¿Ya para qué? Ya se murió”, lamentaban que este despliegue de maquinaria no ocurriera antes.

Al lugar también llegaron peritos de la Fiscalía capitalina para iniciar con las indagatorias.

Por la tarde, la familia del motociclista fue a la Fiscalía de Investigación Territorial 3 en Venustiano Carranza para iniciar una denuncia en contra del Gobierno capitalino. Con videos de las cámaras de vigilancia de los domicilios, familiares acudieron al Ministerio Público para iniciar una carpeta de investigación, sin tener claro quién será el presunto responsable de la muerte de Roger Ángel.

Hasta esa tarde, las autoridades únicamente les ofrecieron atención psicológica a las víctimas indirectas y el pago de los gastos de hospital.

Tras iniciar la denuncia, la familia de Roger Ángel fue llamada al Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) para reclamar sus restos.

El programa de pavimentación del Gobierno capitalino planteó una estrategia que contempla la intervención de vialidades primarias, lo cual equivale a 250 kilómetros lineales, con una inversión bianual de dos mil 600 millones de pesos.

De octubre de 2025 a mayo de 2026 se intervendrían 69 vialidades, entre ellas nueve grandes avenidas que dan acceso a la ciudad, 35 ejes viales —incluido el Eje Central Lázaro Cárdenas— que conectan el oriente-poniente y norte-sur de la ciudad, una distancia equivalente de la capital al estado de Querétaro, aunque esos trabajos no alcanzaron para evitar que Roger Ángel perdiera la vida.