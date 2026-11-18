¿Qué pasó en Plaza Carso? Reportan al momento del incendio en restaurante Cuerpos de Bomberos de la Ciudad de México acudieron a controlar un incendio en Plaza Carso (@MHPrevencion vía X)

Tras el registro de humo en el restaurante Loma Linda dentro de la Plaza Carso, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México en conjunto con elementos de Protección Civil de la alcaldía acudieron al lugar para apagar el incendio.

Actualmente, la situación se encuentra controlada. De acuerdo con reportes, el incidente habría sido provocado por un carbón en el sistema de ventilación del lugar. Hasta el momento, no se han registrado personas afectadas.

Loma Linda: lo que se conoce del incendio

El restaurante, especializado en corte de carne al carbón ubicando dentro del centro comercial Plaza Cargo, a un lado del Museo Soumaya, presentó un incidente dentro de cocina, por un carbón en el área de ventilación, lo que provocó el conato de las llamas.

Los hechos sucedieron alrededor de las 18:30 horas, donde vecinos cercanos compartieron videos de columnas de humo en el lugar, las personas dentro del restaurante, y centro comercial, fueron evacuadas y puestas en un lugar seguro.

Elementos de Protección Civil de la alcaldía Miguel Hidalgo y el Heroico Cuerpo de Bomberos de CDMX acudieron al lugar para controlar la situación.

“El equipo de #MHPrevención atendimos un incendio en los ductos de extracción dentro de un restaurante en Plaza Carso […] continuamos con los trabajos de mitigación de riesgos para proteger a visitantes y trabajadores", compartió el equipo de Protección Civil vía X.

El servicio en el restaurante y en la plaza ya fueron restablecidos.