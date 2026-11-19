Caso Lex Ashton "N" Ordenan juicio oral contra el atacante del CCH Sur para continuar su proceso legal (Cuartoscuro)

Un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictó la apertura de juicio oral contra Lex Ashton “N”, quien ha sido acusado de cometer el homicidio de Jesús Israel Hernández, alumno que fue atacado con un arma blanca dentro de las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur.

Sumado a este cargo, será juzgado por el delito de homicidio en grado de tentativa tras agredir y lesionar a un trabajador del mismo plantel.

¿Cómo se determinó el inicio del juicio oral?

El juez consideró que existen los elementos esenciales y que las pruebas son suficientes para realizar un juicio oral, permitiendo así que un Tribunal de Enjuiciamiento califique, mediante los datos presentados, si el acusado es culpable o inocente de los delitos que se le imputan.

Durante la audiencia de la etapa intermedia realizada este miércoles, se definieron los medios de prueba que serán desahogados durante el juicio oral.

Con esta resolución, el proceso penal avanzará a la fase en la que se determinará su responsabilidad por los hechos ocurridos en septiembre del año pasado.

Cabe destacar que dicha audiencia había sido pospuesta en cuatro ocasiones por diversos motivos.

¿Qué ocurrió en el CCH Sur y cuál es la postura de su defensa?

Con base en los informes de investigación, el caso ocurrió el 22 de septiembre de 2025 dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Sur.

Tras la agresión, Lex Ashton “N” subió a un edificio del plantel educativo y aparentemente se arrojó al vacío, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital y, posteriormente tras ser dado de alta, fue ingresado al Reclusorio Norte.

La estrategia de la defensa de Lex Ashton “N” basa sus argumentos en que el acusado presenta un trastorno de salud mental, acompañado de ataques psicóticos y problemas renales, motivo por el cual sostiene que requiere atención médica especializada y no puede permanecer internado en el Reclusorio Norte.