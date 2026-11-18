Patrimonio en tensión: memoria, saqueo y conservación

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro se convirtió en un espacio de difusión cultural con la inauguración de la exposición “Patrimonio en tensión: memoria, saqueo y conservación” elaborado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), instalada en el área de transbordo de la estación Ermita, donde los usuarios de las líneas 12 y 2 podrán conocer, a través de fotografías y frases, la importancia de proteger los bienes que forman parte de la historia y la memoria colectiva.

La muestra permanecerá abierta durante tres meses y está ubicada en el pasillo que conecta ambas líneas. Su formato es pequeño y busca aprovechar el tránsito cotidiano de miles de personas para acercarles un tema que habitualmente se aborda en museos y espacios especializados: el robo, el tráfico ilícito y la pérdida del patrimonio cultural.

Los pasajeros pueden recorrer la exposición como parte de sus traslados habituales, sin necesidad de realizar un viaje adicional. Con el pago de cinco pesos del acceso al Metro, los usuarios pueden detenerse a observar las imágenes y leer los mensajes que buscan generar preguntas sobre el significado de las herencias culturales y la responsabilidad de conservarlas.

La colaboración con el STC representa una oportunidad para que el INAH, a través de su Coordinación de Conservación, llegue a públicos distintos de quienes frecuentan museos y zonas arqueológicas. La intención es que el patrimonio cultural también forme parte de los espacios de la vida diaria, como las estaciones y los pasillos por los que transitan los habitantes de la ciudad.

Patrimonio en tensión: memoria, saqueo y conservación (Adolfo López)

Acercar la cultura a los usuarios

Talía, integrante del equipo que participa en la exposición, explicó que la iniciativa se relaciona con los esfuerzos impulsados por la UNESCO para generar conciencia sobre el tráfico ilícito, el robo y el saqueo de bienes culturales. Señaló que estas prácticas ocurren con mayor frecuencia de lo que suele pensarse y que México también enfrenta esta problemática debido a su riqueza histórica y patrimonial.

La exposición busca mostrar que la sustracción de piezas no es un asunto exclusivo de países como Italia o Grecia, sino una situación que también afecta al territorio mexicano. Entre los espacios donde pueden ocurrir estos delitos mencionó iglesias y zonas arqueológicas, de donde los bienes culturales pueden ser extraídos y salir del país.

Por ello, uno de los primeros objetivos es que la población reconozca que el patrimonio puede perderse y que su protección no corresponde únicamente a las instituciones encargadas de conservarlo. Las fotografías y frases colocadas en el transbordo de Ermita buscan provocar una reflexión entre quienes pasan por el lugar, incluso durante un traslado cotidiano.

El trabajo de restauración y conservación también ocupa un lugar importante en el mensaje de la muestra. Los objetos patrimoniales no representan solamente un valor material, sino que forman parte de la historia y la memoria de una sociedad. Su recuperación y preservación permiten mantener ese vínculo con las generaciones anteriores.

Patrimonio en tensión: memoria, saqueo y conservación

Preparan otra exposición en el Museo del Metro de Mixcoac

La muestra instalada en Ermita también funciona como un primer acercamiento a una exposición de mayor alcance que se prepara para diciembre en el Museo del Metro, ubicado en la estación Mixcoac. En ese espacio se abordarán casos de bienes culturales que fueron robados y posteriormente recuperados, con el propósito de presentar las historias relacionadas con su sustracción y restitución.

La intención es continuar utilizando las instalaciones del transporte público como puntos de encuentro con la cultura y llevar estos temas a personas que quizá no suelen visitar recintos museísticos. De esta manera, el Metro no solo funciona como una red de movilidad, sino también como un lugar desde el que se puede promover la reflexión sobre la memoria y la conservación del patrimonio.

Mientras tanto, los usuarios de las líneas 12 y 2 tendrán tres meses para recorrer la exposición en el transbordo de Ermita y detenerse ante una de las preguntas que plantea la muestra: “¿Para ti qué es el patrimonio?”.