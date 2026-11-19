IECM presenta análisis de la participación ciudadana en consulta de presupuesto participativo 2025

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) presentó un análisis estadístico de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025, con información sobre las características, tendencias y comportamiento de la participación ciudadana en este mecanismo para decidir el destino de recursos públicos en las comunidades.

El documento, titulado “Así participa la Ciudad de México”, fue expuesto durante un encuentro en el que participaron especialistas en materia electoral, investigación social y ciencia política, quienes analizaron la utilidad de los datos para identificar necesidades, detectar áreas de oportunidad y fortalecer la participación vecinal.

La consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño explicó que la organización de la consulta representó un reto para el instituto, debido a que coincidió con el desarrollo de la elección del Poder Judicial.

Las cifras estarán disponibles para la ciudadanía, la academia y otras personas interesadas en conocer los resultados de este ejercicio, mediante el cual habitantes de la capital deciden sobre proyectos financiados con recursos públicos.

La información desagregada por alcaldía, colonia y unidad territorial permite conocer las necesidades de la población, identificar la participación de grupos de atención prioritaria y detectar los lugares donde se requiere mayor difusión institucional.

Los resultados pueden servir para fortalecer las estrategias de educación cívica y aportar información para el diseño de políticas públicas locales.

“De eso se trata esta estadística, de ponerla a disposición de toda la sociedad, la academia, la sociedad civil, la ciudadanía en general y nuestros gobernantes”, expresó la consejera electoral Erika Estrada Ruiz.

Plantean mejorar evaluación de proyectos

En el encuentro, moderado por la consejera electoral Maira Melisa Guerra, se mencionó la importancia de convertir los resultados de los ejercicios de participación ciudadana en información útil para mejorar el funcionamiento de las instituciones democráticas.

La funcionaria señaló que el análisis estadístico permite identificar tendencias y reconocer los desafíos que enfrenta la participación en la capital, por lo que consideró relevante incorporar las perspectivas de especialistas externos al instituto.

María Isabel Sánchez González, directora general de México en Números e Investigación Social y Política A.C., propuso fortalecer la profesionalización de los órganos dictaminadores para mejorar la evaluación de la viabilidad técnica de los proyectos.

También planteó ampliar el uso del voto electrónico como una alternativa para incentivar la participación de jóvenes y crear un observatorio de impacto social que permita evaluar los resultados de las obras realizadas mediante el presupuesto participativo.

A su vez, Karla Valverde Viesca, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que la estadística constituye un bien público para estudiar el alcance y las diferencias en la participación ciudadana.

Agregó que los datos permiten profundizar en el análisis de la intervención de mujeres y jóvenes, así como de las condiciones que favorecen una participación más amplia e incluyente.