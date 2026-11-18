Línea 7 del Metro CDMX Foto: Archivo/Cuartoscuro (Rogelio Morales Ponce)

La diputada local del PAN, Laura Álvarez Soto, exigió a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México garantizar el abasto de vacunas contra el sarampión en los centros de salud de las 16 alcaldías, así como ampliar las jornadas de inmunización en espacios públicos para evitar que niñas y niños queden sin protección ante la enfermedad.

Ante el brote de sarampión, la legisladora pidió a la titular de la dependencia, Nadine Gasman, informar cuántas dosis están disponibles, cuál es la cobertura de vacunación y cuántas personas, particularmente menores de edad, tienen pendiente completar su esquema.

Señaló que las campañas de vacunación anunciadas por el Gobierno capitalino no son suficientes si persisten dificultades para acceder a las dosis en los servicios públicos de salud.

“¿De qué sirve presumir millones de dosis si una madre llega a un centro de salud y no encuentra la vacuna que necesita? ¿De qué sirve hablar de prevención si no sabemos cuántos niños siguen sin completar su esquema de vacunación?”, cuestionó.

Álvarez Soto también planteó que las jornadas de inmunización se extiendan a estaciones del Metro, mercados, escuelas y otros espacios públicos, además de desplegar brigadas en colonias con mayor riesgo de transmisión.

Advirtió que la falta de acceso a las vacunas puede obligar a las familias a recurrir a servicios privados, lo que representa un gasto adicional para quienes no encuentran las dosis en instituciones públicas.

“La salud no puede convertirse en un privilegio para quienes tienen dinero. Ninguna madre debería tener que elegir entre pagar los gastos de su hogar o buscar una vacuna para proteger a sus hijos”, sostuvo.

Entre sus propuestas también incluyó la publicación periódica de información sobre dosis disponibles, cobertura de vacunación, casos confirmados y población pendiente de inmunizar, así como el establecimiento de metas verificables para elevar la protección contra el virus.

La presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso capitalino señaló que los menores que aún no tienen la edad para recibir la primera dosis conforme al esquema ordinario y las personas con sistemas inmunológicos vulnerables requieren especial atención.

“Cuando se trata de proteger la vida de nuestros niños, no hay espacio para la improvisación, la indiferencia ni las excusas. Cada día que se pierde en la prevención es una oportunidad que se le da al sarampión para seguir propagándose”, afirmó.

La legisladora insistió en que la Secretaría de Salud debe garantizar que las vacunas estén disponibles en los puntos cercanos a la población y no obligar a las familias a recorrer distintos centros médicos para conseguirlas.