ONG venezolana celebra la liberación de activistas y exige la libertad de 807 presos políticos

Junto a Martha Lía Grajales todos los presos políticos del país deben ser liberados (X: @_Provea)

La ONG Provea celebró este miércoles la liberación de la activista de izquierda y cofundadora del colectivo SurGentes, Martha Grajales, excarcelada la noche del martes, aunque todavía enfrenta un juicio.

Martha Grajales fue arrestada el pasado viernes tras participar en una protesta frente a la sede de la ONU en Caracas, en apoyo a las integrantes del Comité de Madres en Defensa de la Verdad, quienes denuncian abusos contra sus familiares detenidos después de las elecciones de julio de 2024.

La organización reiteró su llamado a liberar a las 807 personas que, según Foro Penal, permanecen detenidas por motivos políticos en Venezuela.

El coordinador general de Provea, Oscar Murillo, calificó la excarcelación como “un alivio para sus familiares” y criticó las “arbitrariedades” del proceso judicial.

En el mismo sentido, el abogado Marino Alvarado consideró que el caso es un motivo para continuar la lucha por la libertad de todos los presos políticos, alertando sobre la normalización del abuso de poder.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) señaló que la liberación de Grajales es una medida cautelar que mantiene vigente lo que consideran un juicio arbitrario, Advirtió que la activista sigue bajo vigilancia, con restricciones que limitan su libertad de expresión, movilidad y derecho a la protesta, y recordó que fue imputada sin acceso a un abogado de confianza.

Por su parte, el exgobernador opositor de Táchira, César Pérez Vivas, aseguró que Grajales “nunca debió ser detenida” y acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de criminalizar a opositores mediante procesos judiciales fabricados.