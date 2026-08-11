¿Qué se sabe de la presunta amenaza de muerte de Trump en Turquía? Así fue el operativo con el que salió del país

Donald Trump Participó en una operación señuelo por posible ataque iraní. (cuartoscuro y EFE)

El presidente de Estados Unidos Donald Trump formó parte de una operación señuelo. De acuerdo con la versión difundida esta semana, el mandatario estadounidense habría tomado medidas de seguridad especiales en su salida de Turquía.

¿Operativo especial?: Así se trasladó Trump de Turquía a Reino Unido por supuesta amenaza iraní

The Washington Post citó material revisado por el periódico, un funcionario de Estados Unidos y a un individuo familiarizado con los viajes del presidente, que también fueron corroborados por New York Times.

Trump asistía a la cumbre de la OTAN en el pasado 8 de julio. En su despedida, con destino a Reino Unido, el presidente viajaría en un viejo Air Force One nuevo Air Force One, en lugar del novedosos 747-8 donado por Catar en el que había llegado y que, según el informe oficial que se dio a conocer en un inicio, se llevaba para mostrar sus innovaciones tecnológicas a los británicos. Trump di igual manera justificó el cambio “por los viejos tiempos”. Con él, viajarían reporteros y algunos otros miembros de la Casa Blanca.

Sin embargo, todo parece indicar que una vez dentro, fue trasladado a través del camión de suministros a un tercer avión . Este cambio respondería a una medida de seguridad relacionada con una amenaza creíble de Irán, según personas al tanto de los planes, que indicaron que el cambio se produjo a instancias del Servicio Secreto. El avión al que se movió fue un Air Force C-32A, el cual por lo general se utiliza para carga de alimentos y personal que acompaña al presidente.

Al llegar al puerto de aterrizaje en Reino Unido, a Trump se le captó descendiendo del avión presidencial como si hubiera realizado todo su viaje en él, lo que significa que en algún punto del aterrizaje volvió a abordar el Air Force One sin la presencia de periodistas.

Demócratas y comentaristas de CNN califican la acción como “surreal” y apuntan a que puede estar relacionada con información que el presidente no está comunicando con respecto al nivel de amenaza que presenta Irán. Además, cuestionaron las medidas de seguridad del 747-8 donado por Qatar, a lo que el presidente respondió que puede ser modernizado.

Tanto el Servicio Secreto como la Fuerza Área desviaron preguntas de la prensa a la Casa Blanca. Por su parte Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, no habló sobre una amenaza específica y simplemente dijo que “como el presidente ha dicho recientemente, hay muchos enemigos de Estados Unidos que lo tienen en la mira, y usamos todas las herramientas a nuestro alcance para abordar esas amenazas”.