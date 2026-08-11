Reportan 99 réplicas del terremoto en Colombia; aumenta a 240 los muertos

a más de 24 horas de la tragedia sigue la búsqueda de desaparecidos (EFE)

Terremoto en Colombia — El Servicio Geológico Colombiano (SGC) aseguró que el sismo de 7.4 registrado este lunes 10 de agosto ha sido “el evento sísmico de mayor magnitud registrado en Colombia en el siglo XXI” y hasta el momento se han registrado más de 100 réplicas, de baja intensidad, pero estos movimientos mantienen activas las alertas en medio de las labores de rescate de sobrevivientes.

En tanto, las autoridades reportan que la cifra de fallecidos por esta tragedia aumentó a 240, a 668 los heridos y 4.179 desaparecidos, según los últimos datos de la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales), que resaltó también que al menos cuatro hospitales se han visto desbordados mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

Desde las horas posteriores al terremoto, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado nuevos movimientos sísmicos, principalmente en zonas cercanas al epicentro, ubicado en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó. Hasta la mañana de este martes 11 de agosto, la entidad había informado sobre 99 réplicas, aunque la actividad sísmica continúa siendo monitoreada.

Decenas de edificios colapsaron y otros quedaron fracturados debido a la magnitud del terremoto (EFE)

Autoridades reportan que sólo 21 réplicas menores se localizaron en San José del Palmar y Sipí, en el departamento de Chocó.

La de mayor magnitud fue de 4.8 y la de menor de 1.4, a profundidades menores a 100 kilómetros, apunta el Servicio Geológico Colombiano en un comunicado.

La dependencia refiere que las réplicas pueden durar días, semanas o incluso meses, toda vez que cuando ocurre un sismo de gran magnitud y poca profundidad, se sigue liberando energía hasta que las zonas aledañas al área de ruptura del sismo principal se equilibran nuevamente.

De acuerdo con Julio Fierro, director general del Servicio Geológico Colombiano, este es el sismo “que se ha sentido más fuerte en la última década en Colombia”.

“En esta zona ya ha habido antecedentes de sismos sentidos, particularmente el ocurrido el 23 de noviembre de 1979, con una magnitud 7.2”, dijo citado en un comunicado. (Con información de El Espectador y agencias)

La Crónica de Hoy 2026