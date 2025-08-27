Rusia y China realizan su primer patrullaje conjunto de submarinos en Asia-Pacífico

patrullaje submarino de China y Rusia

Rusia y China llevaron a cabo por primera vez una misión conjunta de patrullaje submarino en la región de Asia-Pacífico, informó este miércoles la Flota del Pacífico de la Armada rusa a través de su canal oficial de Telegram.

Según el comunicado, el submarino diésel-eléctrico Vóljov, perteneciente a la Flota del Pacífico y un submarino de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China realizaron una travesía coordinada en los mares del Japón y de China Oriental, rras completar las operaciones previstas, ambas naves regresaron a sus respectivas bases.

El Vóljov, que entró en servicio en octubre de 2020 y se maneja automáticamente por 45 días, recorrió más de 2.000 millas náuticas antes de regresar este miércoles a Vladivostok, en el extremo oriente ruso. Durante la misión contó con el respaldo de la corbeta Gromki y del remolcador de rescate Foti Krilov.

El despliegue conjunto inició a principios justo después de concluir el ejercicio militar bilateral “Interacción Marítima – 2025”, realizado en aguas del mar del Japón.