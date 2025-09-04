Rubio no ve necesario atacar “países amigos” y plantea polémica base militar en Ecuador

Marco Rubio junto a la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, este jueves en el Palacio de Carondelet, en Quito (EFE)

Marco Rubio en Ecuador — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este jueves en Quito que no cree que en “países amigos” vayan a ser necesarios los ataques militares como el ejecutado esta semana sobre una lancha que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela, “porque ellos cooperan”, declaró, en alusión a Ecuador, pero también a México, donde el miércoles declaró que “ningún otro país coopera más que México en la lucha de EU contra el narcotráfico”.

Esta política de no castigo a los aliados y castigo a los que así considere la Casa Blanca llevó de nuevo a Rubio a señalar al régimen de Caracas y a insistir en que “un gran jurado de Nueva York, no el gobierno de Trump, condenó a Nicolás Maduro como líder del narcotráfico” en el país sudamericano.

“Nos han declarado la guerra desde hace 30 años y nadie hizo nada hasta ahora”, aseguró Rubio en un momento marcado por la elevada tensión con Caracas tras el ataque militar estadounidense de esta semana en las cercanías de la costa venezolana sobre una lancha y en el que murieron sus once ocupantes.

En una rueda de prensa con la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, Rubio consideró equivocada la noción de que Venezuela no es un importante foco donde se origina el tráfico de drogas e incluso aseguró que le “da igual lo que diga la ONU” a ese respecto porque el sistema de Justicia estadounidense considera probado que el país caribeño es “un estado narcotraficante”.

La Crónica de Hoy/2025