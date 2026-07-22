Maduro comparece en corte de Nueva York; su juicio se estableció para junio de 2027

Maduro y su esposa Cilia Flores compareciendo ante un tribunal de Nueva York (EFE)

A seis meses de su captura en Caracas, Venezuela, por parte del ejército estadounidense, el presidente depuesto Nicolás Maduro compareció junto a su esposa, Cilia Flores por tercera ocasión en un tribunal federal de Nueva York, la cual concluyó tras apenas 18 minutos.

En dicha comparecencia, un juez estableció de forma preliminar la fecha de junio de 2027 como del juicio y con la inmunidad como uno de los principales argumentos de la defensa.

Maduro, de 63 años, se presentó ante el juez federal Alvin Hellerstein, de 91 años, junto a Flores, de 69, en una audiencia de seguimiento del proceso por cargos de narcoterrorismo y narcotráfico.

El chavista, que apareció más delgado pero con buen aspecto, mantiene su característico bigote y llegó caminando con normalidad, sin rastro de la cojera que había mostrado en anteriores audiencias.

Durante los 18 minutos que duró la vista se tocó repetidamente los auriculares y siguió la sesión junto a sus abogados.

A su lado, Cilia Flores también mostró una apariencia más saludable. Llegó detrás, con una coleta, gafas y el mismo mono de preso de color caqui que Maduro.

El venezolano saludó antes de entrar en la sala y siguió la vista junto a sus abogados. Al finalizar la sesión, conversó con su defensa antes de abandonar el tribunal.

Antes de la audiencia, la Fiscalía y la defensa presentaron conjuntamente un escrito en el que propusieron al magistrado un calendario con dos rondas de mociones previas al juicio y situaron el comienzo del proceso en junio de 2027, cronograma que aceptó el juez.

La defensa prevé presentar una primera batería de mociones antes de que concluya la entrega de pruebas, entre ellas un argumento de inmunidad para Maduro como jefe de Estado de Venezuela en el momento de su detención.

Según destacó Barry Pollack, uno de los abogados de Maduro, de ser aceptada el mandatario no tendría que someterse a la segunda ronda de mociones, en la que se incluirán otras pruebas.

La Fiscalía, por su parte, prevé completar la mayor parte de la entrega de pruebas no clasificadas el 22 de septiembre y las clasificadas el 15 de noviembre.

Maduro y Flores permanecen detenidos en una prisión federal de Brooklyn desde que fueron capturados el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses y trasladados a Nueva York.

En su primera comparecencia, el 5 de enero, ambos se declararon “no culpables” de todos los cargos. Entonces, Maduro aseguró en español que era un “hombre decente” y el “presidente constitucional” de Venezuela.

En su segunda comparecencia, en marzo, Maduro apareció con el cabello más canoso, además de mostrar una ligera cojera.

Maduro está acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Flores afronta cargos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas.

Ambos podrían enfrentarse a penas de cadena perpetua si son declarados culpables.