Francia veta de redes sociales a menores de edad siendo el primero de la UE en implementarlo

Francia prohibe redes sociales a menores de 15 años

Francia se ha convertido en el primer país perteneciente a la Unión Europea (UE) en prohibir a los menores de 15 años el acceso a las redes sociales y seguir los pasos de la pionera Australia, que en 2025 vetó para los menores de 16.

Este martes, el Parlamento francés aprobó definitivamente la ley que se estima que entrará en vigor coincidiendo con el inicio del curso escolar, y que ratificó la Asamblea Nacional con 279 a favor y 81 en contra.

El escrito indica que los menores de 15 años no podrán acceder a los servicios de redes sociales, quedando excluidos de esta prohibición las enciclopedias en línea, plataformas de desarrollo o proyectos educativos de código abierto.

Asimismo, amplia la prohibición del uso de teléfonos móviles a los institutos, extendiendo una restricción que actualmente solo aplica a escuelas de grado primaria y secundaria.

Con el ejemplo de la legislación australiana aprobada en 2025, las plataformas serán las responsables de implantar mecanismos para comprobar la edad de sus usuarios.

Tras la entrada en vigor el 10 de diciembre de 2025 de la ley australiana, una de las más estrictas del mundo para controlar el acceso de los menores a las redes, muchos países han seguido sus pasos dentro de esta ola proteccionista.