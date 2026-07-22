El Mundial persigue a Argentina: nuevos escándalos y acusaciones de racismo; FBI incauta celulares a federativos

Polémicas mundialistas Argentina tuvo una destacada participación en la Copa del Mundo 2026, pero que fue empañada por diversas polémicas fuera y dentro de la cancha. (EFE)

En Argentina, hace cuatro años todo era felicidad: Lionel Messi, quizá el mejor jugador en la historia del futbol, por fin había logrado conquistar el mayor trofeo internacional: la Copa del Mundo de la FIFA.

Pero Qatar ya quedó muy lejos... y ahora el conjunto albiceleste y la afición de ese país sudamericano no sólo sufren por la derrota ante España, sino que están rodeados de polémicas y críticas internacionales debido a su comportamiento dentro y fuera de la cancha.

No sólo eso, un escándalo de corrupción y lavado de dinero, que ya es investigado por el FBI, se cierne sobre los federativos argentinos.

Ergo, la participación de la Selección de Argentina en el Mundial de 2026, días después de que finalizara el Mundial 2026, que se llevó a cabo en México, Canada y Estados Unidos, aún continúa generando consecuencias fuera de las canchas.

Después de un torneo marcado por polémicas deportivas, acusaciones de racismo y un ambiente de fuerte tensión alrededor del equipo, ahora la Asociación del Futbol Argentino (AFA) enfrenta un nuevo frente: una investigación en Estados Unidos que derivó en la incautación de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos de su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y otros dirigentes.

De acuerdo con información publicada por Infobae, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) interceptaron a integrantes de la delegación argentina en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York antes de que emprendieran el vuelo de regreso a Buenos Aires, como parte de una investigación relacionada con presuntas irregularidades financieras.

¿Qué pasó con Claudio “Chiqui” Tapia?

Según la publicación, los agentes estadounidenses solicitaron los teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos de Tapia y de varios integrantes de la dirigencia de la AFA antes de abordar el vuelo chárter que trasladó al equipo argentino tras concluir su participación mundialista.

La medida también alcanzó a Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni, quienes aparecen mencionados en la investigación que realiza la Justicia estadounidense.

No obstante, la AFA rechazó esa versión mediante un comunicado firmado por su abogado, Gregorio Dalbón, quien aseguró que el operativo descrito “es rotundamente falso” y negó que se hubiera producido una incautación de dispositivos.

Messi y "Chiqui" Tapia El astro argentino junto al presidente de su federación convivieron previo a la final contra España. (EFE)

¿Por qué investiga Estados Unidos a la AFA?

De acuerdo con documentos judiciales citados por el medio argentino, la pesquisa busca esclarecer el manejo de contratos comerciales internacionales vinculados con la Selección Argentina.

En el centro del caso aparece Tourprodenter LLC, empresa registrada en Florida y administrada por Javier Faroni, que fungía como agente exclusivo para comercializar patrocinios, partidos amistosos, derechos televisivos y otros acuerdos internacionales de la AFA.

Las autoridades estadounidenses analizan operaciones que, según la investigación periodística, superarían los 300 millones de dólares.

La documentación bancaria revisada por fiscales estadounidenses muestra movimientos financieros realizados mediante cuentas abiertas en diversas instituciones como Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank.

Los investigadores analizan transferencias que permanecían apenas entre 24 y 72 horas en determinadas cuentas antes de ser enviadas a otras sociedades, además de pagos relacionados con logística, vuelos privados, consultorías y empresas cuya actividad comercial es limitada o poco clara.

El objetivo de la investigación es determinar el destino final de esos recursos y establecer si alguna de las operaciones podría constituir un delito conforme a la legislación estadounidense.

Campeones del mundo España fue la mejor selección del Mundial 2026. (EFE)

¿Ya hay acusaciones penales contra “Chiqui” Tapia y otros federativos argentinos?

Por ahora, no.

La investigación permanece en una etapa preliminar. De acuerdo con la información disponible, las autoridades estadounidenses buscan reconstruir el flujo de dinero, identificar a las empresas involucradas y conocer a los beneficiarios finales de las transferencias antes de decidir si existen elementos suficientes para presentar cargos.

La entrega de citatorios y la presunta incautación de dispositivos electrónicos forman parte de ese proceso de recopilación de pruebas.

Un Mundial rodeado de controversias: ¿por qué Argentina ha recibido críticas en todo el planeta?

Este nuevo episodio se suma a una larga lista de polémicas que acompañaron a Argentina durante la Copa del Mundo de 2026.

Además de las críticas arbitrales y los episodios de tensión entre aficionados, la albiceleste también quedó envuelta en señalamientos por presuntos actos de discriminación y racismo protagonizados por algunos de sus seguidores.

Las críticas también fueron alimentadas por figuras públicas. Entre ellas destacó el actor Samuel L. Jackson, quien tras finalizar el torneo cuestionó públicamente las expresiones racistas vinculadas con aficionados argentinos.

Ahora, mientras la Selección intenta dejar atrás el subcampeonato mundial, cicatrizar las heridas, la dirigencia de la AFA enfrenta un desafío mucho más complejo, que podría manchar su reputación permanentemente: una investigación federal en Estados Unidos que podría escalar dependiendo de las pruebas que obtengan el FBI y el Departamento de Justicia, lo cual dañaría aún más el prestigio del balompié argentino.

Hasta el momento no existen cargos penales anunciados contra Claudio “Chiqui” Tapia ni contra los demás dirigentes mencionados.

Asimismo, la AFA niega que se haya producido la incautación de dispositivos electrónicos. La investigación estadounidense permanece en fase preliminar y las autoridades buscan determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una causa penal.